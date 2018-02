Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP. "Consiliul de Securitate tocmai a adoptat…

- Peste 500 de civili, printre care mai mult de 100 de copii, si-au pierdut viata in urma bombardamentelor lansate in ultimele sapte zile de regimul sirian asupra fiefului rebel Ghouta de Est, un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca.

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.…

- Consiliul de Securitate "continua sa lucreze asupra paragrafelor" unui proiect de rezolutie impunand o incetare a focului in Siria si "este foarte aproape de adoptarea sa", a declarat vineri presedintele in exercitiu al acestuia, ambasadorul Kuweitului, Mansour Al-Otaibi, citat de AFP. "Suntem aproape…

- Consiliul de Securitate incearca sa obțina un acord de incetare a focului in Siria, dupa șase zile de bombardamente intense. Situația a devenit dramatica. Potrivit ONU, civilii traiesc intr-un adevarat infern. Imagini cu puternic impact emoțional.

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Consiliul de Securitate al ONU supune la vot, vineri incepand cu ora locala 11:00 (16:00 GMT), un proiect de rezolutie prin care se cere o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, pentru a se permite accesul ajutoarelor umanitare, au anuntat surse diplomatice, citate de AFP si Xinhua. O noua versiune…

- Consiliul de Securitate al ONU nu a ajuns la un acord privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile in Siria. Discuțiile au intrat in impas dupa ce ambasadorul Rusiei la Organizatia Natiunilor Unite, Vasili Nebenzia, a criticat discursurile colegilor sai, pe care le-a catalogat drept

- Consiliul de Securitate al ONU ar urma sa se pronunte prin vot, probabil joi, asupra unui proiect de rezolutie care cere o incetare a focului timp de 30 de zile in Siria, pentru a permite livrarea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, au informat miercuri diplomati citati de AFP. Suedia si Kuweitul,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. 'Nu testati determinarea Israelului!',…

- Ambasadorul francez la ONU, Francois Delattre, a declarat marti in Consiliul de Securitate al ONU ca executiile in masa contra minoritatii musulmane rohingya din Myanmar relatate de Reuters 'ar putea constitui crime impotriva umanitatii' si a cerut eliberarea a doi jurnalisti Reuters retinuti in…

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Peste 270.000 de sirieni au fost nevoiti sa fuga din fata luptelor care se duc in provinciile Idlib si Hama, in nord-vestul tarii, intre rebeli si fortele guvernamentale de la sfarsitul lunii decembrie, a informat un inalt responsabil al ONU, scrie AFP. Taberele care trebuie sa primeasca…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte zece au fost ranite dupa ce rachete lansate din Siria au cazut miercuri seara in orasul turc Kilis, in ceea ce pare a fi o riposta a gruparilor insurgente kurde la operatiunile armatei turce.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre degradarea situatiei umanitare din Siria dupa lansarea la sfârsitul acestei saptamâni a unei ofensive turce împotriva militiilor kurde din YPG în regiunea Afrin din Siria, au

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian. "Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia in special urgenta asigurarii…

- Nu se stie nimic in urma discutiile purtate in aceasta saptamana intre Coreea de Nord si Coreea de Sud, altele decat ceea ce este deja cunoscut. La fel ca la orice alta intalnire anterioara, Coreea de Sud va soma cu greu conduita gresita a Coreei de Nord, negand astfel sanctiunile pe termen lung impuse…

- Consiliul de Securitate al ONU a impus, saptamana trecuta, noi sanctiuni Coreei de Nord in replica la testele cu rachete balistice, inclusiv masuri de taiere cu 90% a importurilpr de petrol ale Phenianului.

- 'Pana cand denuclearizarea va avea loc, presiunea va fi mentinuta' asupra Phenianului, a afirmat Tillerson, fara a-si reitera in acest text recenta oferta pentru un dialog fara conditii prealabile cu privire la programul nuclear nord-coreean.'O usa de dialog ramane deschisa, dar noi am…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Consiliul de Securitate al ONU a inasprit vineri sanctiunile impotriva Coreei de Nord printr un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord coreeni din strainatate, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Este a noua serie de sanctiuni…

- Statele Unite au prezentat, joi, un proiect de rezoluție care vizeaza întarirea sancțiunilor ONU împotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri, în Consiliul de Securitate al ONU, spun diplomații.

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Relatiile cu Statele Unite, agenda de reforme si crizele din Coreea de Nord, Siria sau Yemen au marcat primul an al lui Antonio Guterres in fruntea Organizatiei Natiunilor Unite. Diplomatul portughez si-a preluat mandatul in ianuarie, beneficiind de un sprijin practic unanim si venind cu un aer de schimbare,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa ‘merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume’, potrivit KCNA. La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM) capabila,…

- Atacul din Republica Democrata Congo (RDC) asupra unei baze a Caștilor Albastre tanzaniene s-a soldat cu "15 morți și cel puțin 53 de raniți", a anunțat vineri, intr-o declarație, Consiliul de Securitate al ONU, potrivit AFP. Sursa foto: peacekeeping.un.org Un precedent…

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite se va reuni vineri, la cererea a 8 state dintre cele 15 state membre, ca urmare a deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, potrivit unor diplomati citati de Reuters.

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un ''acord de dezescaladare'', a anunțat marți emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP și Reuters. ''Tocmai am…

- Guvernul de la Damasc a anuntat duminica seara, intr-un mesaj adresat Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), ca delegatia sa nu va veni luni la Geneva pentru a participa la o noua runda de negocieri politice privind Siria, a indicat emisarul ONU Staffan de Mistura, citat de AFP si Reuters. ''Guvernul…

- Consiliul de Integritate al Autoritații Naționale de Integritate (ANI) a examinat, astazi, dosarele celor trei candidați la funcția de președinte al ANI, inclusiv avizele de la Serviciul de Informații și Securitate, și a decis ca aceștia pot participa la concurs. Cei care concureaza pentru șefia ANI…

- Raidurile aeriene, efectuate in zori, au lovit "cladiri rezidențiale" din localitatea Al-Chafah, pe malul de est al fluviului Eufrat, in provincia Deir Ezzor, unde aviația rusa susține o ofensiva a regimului de la Damasc pentru a prelua controlul in teritorii aflate inca sub controlul jihadiștilor,…