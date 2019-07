Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimiterea in judecata a inculpaților Onea Lucian…

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu vor fi judecați pentru mai multe capete de acuzare in dosarul fostului deputat Vlad Cosma. Aceștia sunt acuzați ca l-ar fi determinat pe acesta sa intocmeasca un denunț fals și sa le furnizeze probe inchipuite, cu privire la…

- Procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimiterea in judecata a inculpaților Onea Lucian Gabriel, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de participatie improprie la inducerea in eroare…

- Procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimiterea in judecata a inculpaților Onea Lucian Gabriel, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de participatie improprie la inducerea in eroare a…

- Procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a contestat adopția micuței ridicate de la domiciliul asistenților maternali la care a crescut de la un an. Micuța a fost ridicata chiar de procurorul de caz, fiind luata pe sus pentru a fi dusa la IML, dupa ce in cauza a fost deschis un dosar privind rele…

- V.S. Miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiție, era așteptata pronunțarea in privința primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea, judecat intr-un dosar de corupție – alaturi de alte doua persoane – dupa ce a fost trimis in judecata de DNA Ploiești, intr-o cauza instrumentata de fostul procuror Mircea…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat, joi, ca a cerut Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) si Sectiei juridice din cadrul Parchetului General sa prezinte motivele privind solicitarea retragerii apelului din dosarul fostului deputat Viorel Hrebenciuc, respectiv…