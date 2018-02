One United Properties investeste 100 mil. euro in apartamente si spatii de birouri pe fosta platforma Automatica

Stiri pe aceeasi tema

- Compania One United Properties, dezvoltator imobiliar specializat pe proprietati rezidentiale in Bucuresti, controlata de Andrei Diaconescu si Victor Capitanu, doi dintre cei care au pus bazele casei de investitii Capital Partners (in prezent BT Capital Partners), va investi 100 mil. euro intr-un proiect…

- Ponderea cea mai ridicata a cererii din piata de spatii de birouri noi se muta treptat catre zonele noi in care sunt anuntate cladiri, iar cel mai bun exemplu este ING Bank, care a deschis zona Expozitiei / Poligrafiei, unde a semnat apoi si PwC, potrivit unui raport la companiei de consultanta imobiliara…

- Microsoft a anuntat anul trecut alaturi de noul sau Surface Laptop si sistemul de operare Windows 10 S, o versiune limitata, care concureaza pe acelasi segment de piata pe care Chrome OS este deja o prezenta dominanta. In ciuda faptului ca destul de multi utilizatori de Windows 10 S au ramas pe aceasta…

- Compania Iulius, controlata de omul de afaceri Iulian Dascalu, va finaliza in acest an o noua cladire de birouri in Timisoara, de 19.000 mp, si va incepe lucrarile la un alt centru, de 50.000 mp, in conditiile in care dezvoltatorul avea la finele anului trecut un portofoliu de 10 cladiri de birouri,…

- Compania invoca, intr-o postare pe blog, practicile comerciale inselatoare din anunturile care vorbesc despre afaceri fara riscuri, de faptul ca poti face plati imediate catre oricine in lume, de discounturi de 15% sau de indemnul de a folosi fondul de pensie pentru a cumpara bitcoin. Ofertele…

- Vivo Food Bar deschide un restaurant specializat in burgeri gourmet, in complexul de birouri AFI Park, la parterul cladirii numarul 5, intr-un spațiu cu o suprafața totala de 317 mp. Astfel, VIVO Food Bar se alatura celorlalți chiriași din cladirile de birouri AFI Park 4&5, companiile Cameron, Telus,…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- In ultimii cinci ani, stocul de birouri din Bucuresti a crescut cu aproximativ 800.000 de metri patrati, de la 1,8 milioane de metri patrati la peste 2,6 milioane de metri patrati, in timp ce rata de neocupare a scazut de la 15% la 8-8,5%, potrivit datelor centralizate de catre Cushman & Wakefield…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Și compania taiwaneza Asus a anunțat ca va mai face investiții in eSport, doar ca limitate la echipele chineze. Iar investițiile companiei vor ajunge la cifra de 16 milioane de dolari. Asus nu este straina de eSport, compania deținand Asus Republic of Gamers – practic propria…

- Compania timisoreana de cercetare de piata Recensio Nobilis a inchiriat 1.000 de metri patrati in cladirea de birouri Vox Technology Park din Timisoara, proiect dezvoltat de Werk Property Group, in urma unei investitii de peste 30 milioane euro. Compania fondata in 2010 are o echipa formata…

- Ulterior, in noiembrie, senatorii au aprobat un proiect de lege inițiat pentru ca societați de stat sa beneficieze in insolvența de posibilitatea de scapa de datoriile bugetare prin conversia creanțelor in acțiuni. Masura a fost extinsa și la instituții publice, dar Guvernul nu o susține, deși a fost…

- Iulian Dascalu, cel care detine compania de dezvoltare imobiliara a inceput in decembrie constructia la partea de retail din proiectul Openville din Timisoara si va demara in curand lucrarile la cel de-al patrulea imobil de birouri. Ansamblul Openville va avea la final, va avea 118.000 de metri…

- Ecartul dintre costurile salariale si productivitatea muncii plaseaza si in 2018 capitala Romaniei intre cele mai atractive orase din regiune si ca urmare vom vedea, in continuare, companii care vor dori sa intre sau sa isi extinda prezenta pe piata locala, apreciaza Silviu Pop, head of research…

- In acest an piata imobiliara va inregistra o crestere de 15-20% fata de anul 2017 a cererii de spatii de birouri, care va depasi pragul de 400.000 metri patrati iar cererea neta, din care sunt excluse renegocierile, va avea o pondere de peste 60% din cererea totala, apreciaza Mihai Paduroiu, head…

- Lego Group, care a anuntat in septembrie ca va concedia 8% din forta de munca, transmite ca va colabora cu una dintre cele mai mari firme din domeniul hi-tech din China, pentru a produce jocuri online pentru copii. Cei mai mari actori din industria jucariilor incearca sa navigheze spre mediul online,…

- Investitorii au planuri mari anul acesta si mizeaza pe dorinta romanilor de a-si cheltui salariile crescute din ultimele luni pe imbracaminte si distractie. Extind centrele comerciale cu noi spatii de distractie si planuiesc altele in orasele mari din tara. Doar anul acesta, au planuri pentru constructia…

- Mark Zuckerberg a anunțat intr-o postare pe Facebook ca se va modifica algoritmul de afișare a postarilor. Prioritare vor fi informațiile postate de prieteni, spune fondatorul rețelei de socializare care precizeaza ca dorește astfel sa creasca calitatea timpului pe care utilizatorii il petrec pe Facebook.…

- Mulberry Development, companie de dezvoltare imobiliara fondata de antreprenorul Ovidiu Sandor, a incheiat un contract de inchiriere in cadrul proiectului ISHO din Timisoara cu KPMG, de unde furnizorul de servicii de consultanta va deservi principalii clienti din regiune. 0 0 0 0 0 0

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- ♦ Pe parcursul anului trecut s-au semnat circa 25 de tranzactii cu terenuri in valoare de peste 2 mil. euro, respectiv un total de 175 mil. euro si o suprafata cumulata de 100 de hectare, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, terenurile fiind achizitionate…

- Citeste si: Compania de consultanta Colliers a fost mandatata de NEPI Rockcastle pentru a vinde portofoliul de birouri Dezvoltatorul imobiliar AFI imprumuta 22 mil. euro de la Bank Leumi pentru construirea primelor birouri din AFI Tech Park Ilinca Paun, Colliers: Spatiile de co-working, care sunt birouri…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- In urma anuntului de pe 27 noiembrie 2017, in care compania comunica planurile de dezvoltare pentru perioada urmatoare, Globalworth, controlat de omul grec de afaceri Ioannis Papalekas, anunta astazi achizitia a doua noi terenuri, ambele situate in zona Gara Herastrau/Barbu Vacarescu din noul Central…

- UBER e companie de transport, nu platforma digitala, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Trebuie sa detina licentele si acordurile cerute de dreptul national. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a adoptat miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile…

- AFI Europe Romania a semnat un acord de finantare de 22 milioane de euro cu Bank Leumi Romania pentru dezvoltarea primei faze a AFI Tech Park, cel mai nou parc de afaceri pe care compania il dezvolta in prezent in Capitala. 0 0 0 0 0 0

- Actiunile BRK sunt cele „mai scumpe” din lume in privinta pretului nominal, iar cu o singura astfel de unitate se pot achizitiona cinci apartamente de doua camere in cartierul Militari din Bucuresti. Continuarea pe ZFCorporate

- Manualul scolar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege care reglementeaza regimul manualului scolar de baza in invatamantul preuniversitar, care a fost adoptat de Guvern și care va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatut si adoptat in procedura de urgenta. Conform…

- Marile evenimente ale pietei de spatii de birouri din Capitala in 2017 au fost inaugurarea primelor faze ale proiectelor Timpuri Noi Square (care a deschis un nou pol de business in Capitala, Unirii-Timpuri Noi) si The Bridge (care da startul...

- Compania de solutii software si prelucrare electronica a datelor Datagroup isi va reloca anul viitor echipa in cladirea de birouri Vox Technology Park din Timisoara, proiect dezvoltat de Werk Property Group, in urma unei investitii de peste 30 milioane euro. Vox Technology Park va fi inaugurat…

- Saptamana trecuta am avut placerea de a participa la un eveniment de presa organizat de Netflix in Berlin, unde compania a vorbit in special despre tehnologiile din spatele serviciului de streaming, si cum vor fi acestea folosite pentru a atrage utilizatori noi spre aceasta platforma. Cu peste 109 milioane…

- Presedintele platformei România 100, fostul premier Dacian Ciolos, a anuntat, duminica, faptul ca din actuala platforma se va desprinde un partid politic, care va fi prezentat în urmatoarele luni si care va fi deschis la colaborarea cu Opozitia. „Din platforma România…

- Suedezii de la Skanska vor sa inoveze in cladirile de spatii de birouri din Campus 6 pe care le construieste in zona Politehnica din Capitala, prin implementarea unui sistem de receptie virtuala. Acesta va fi prezent in toate proiectele viitoare Skanksa din Romania, iar prin intermediul acestui sistem,…

- Compania Iulius a finalizat o noua cladire de birouri, de peste 13.000 mp, in ansamblul Openville Timisoara, proiect mixt pe care il realizeaza impreuna cu Atterbury Europe in proximitatea Iulius Mall. United Business Center 1 (UBC 1) este cea de-a...

- Fondul de investitii Vitruvian Partners a achizitionat circa 30% din Bitdefender de la Axxess Capital si devine, astfel, al doilea cel mai mare actionar al companiei, evaluata la peste 600 de milioane de dolari, a anuntat producatorul de software.

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica. Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat până la începutul anului 2019, potrivit…

- In ultimii ani, zona Aviatiei - Calea Floreasca - Barbu Vacarescu din Capitala s-a consacrat ca un nou pol de business, unde dezvoltatori internationali, precum Globalworth, Portland Trust sau Skanska, au construit sute de mii de spatii de birouri. Ca urmare, aceste cladiri moderne, de mari dimensiuni…

- Clienții Airbnb iși vor putea imparți cheltuielile cu cazarea intr-o lista in care se pot afla maximum 16 persoane. Inainte, costurile puteau fi achitate de o singura persoana, in momentul in care se facea rezervarea. Plata va fi imparțita automat la lista de prieteni cu care mergi in vacanța, insa…

- Globalworth, liderul pietei de cladiri de spatii de birouri din Romania cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro, anunta actualizarea rezultatelor financiare ale companiei, dupa primele trei trimestre ale anului. In plus, compania anunta intentia de achizitie pe termen scurt a cinci cladiri de…

- Dezvoltatorul imobiliar Globalworth Real Estate Investments Limited vrea sa achizitioneze in viitorul apropiat trei cladiri de birouri in Romania, cu o suprafata inchiriabila de aproximativ 100.000 mp, in paralel cu lansarea unor proiecte pe terenurile detinute deja in Bucuresti si Timisoara.…

- Compania de dezvoltare imobiliara London Partners construieste 236 de apartamente in zona Unirii din Capitala, proiect cu o investitie estimata la 26 milioane de euro (inclusiv TVA), potrivit unui comunicat...

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze, vrea sa investeasca 136,15 milione euro in depozitul de gaze de la Sarmasel, pentru cresterea capacitatilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, arata Planul de Actiuni Preventive privind masurile de garantare a securitatii…

- Proiectul de spatii de birouri AFI Park din Capitala, cu o suprafata de 70.000 mp inchiriabili si un venit anual estimat la 13 milioane de euro, se apropie de un grad de ocupare de 100%, iar valoarea celor cinci cladiri ale proiectului este de 165 milioane de euro, potrivit evaluarilor efectuate…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties infiinteaza divizia One Office in parteneriat cu Ionut Dumitrescu, un dezvoltator de cladiri de birouri care este deja membru in consiliul de administratie al One United Properties. „Ma bucur foarte mult sa intru ca actionar in One Office, divizia…

- Compania americana Intel inaugureaza in una decembrie centrul de cercetare si dezvoltare software din Timisoara, in cladirea de birouri United Business Center 1 din ansamblul Openville, informeaza dezvoltatorul imobiliar. Compania a inchiriat o suprafata de 2.400 mp in cel de-al doilea…

- Compania NG Invest ofera cele mai bune condiții de trai sub numele de - MilAniN Residence. Doritorii de a obține siguranța și confortul unui apartament de calitate au ocazia sa profite de super-oferta de BLACK WEEK - 590 Euro/m2.

- In al treilea trimestru din acest an, dezvoltatorii imobiliari au livrat pe piata de spatii de birouri din Capitala, proiecte cu o suprafata totala de 71.200 metri patrati, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara JLL. In acelasi timp, cele mai importante tranzactii, din punct…

- Muncitorii de la urbanism lucreaza intens, zilele acestea, la modernizarea unui loc de joaca din cartierul Micro 3. Spațiul de agrement va avea și un sector pentru bunicii care vin sa-i insoțeasca pe cei mici. Un astfel de proiect va fi aplicat in mai multe puncte din oraș. Locul pentru copii și bunici…