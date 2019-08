Stiri pe aceeasi tema

- 280 de familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate vor primi ajutoare de urgenta in valoare de 973.700 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de Guvern de joi. „Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in valoare de 973.700 lei pentru 280 familii…

- Situme Budani, un superintendent local, a declarat luni ca decedatul era angajat al unei firme de paza. El fusese transferat la Muchenje Safari Lodge si se afla intr-o misiune de patrula cand a avut loc incidentul.Barbatul a fost confirmat mort dupa ce a fost transportat la un spital din…

- Firmele controlate de Remus Radoi, cel care a fost chemat sa ajute Poliția in cazul crimelor din Caracal, deruleaza contracte banoase cu instituțiile statului. Acesta spune ca toate contractele sunt „perfect legale”, obținute prin licitație și ca „ne facem datoria mai bine decat Poliția”. Firmele controlate…

- Populatia rezidenta tanara din tara noastra va ajunge la 2,15 milioane, comparativ cu nivelul actual de 3,55 milioane, pana in 2060. Populatia lumii va ajunge la 9,7 miliarde locuitori pana in 2050, iar India va deveni cea mai populata tara din lume, conform unui studiu al Institutului National de Statistica.

- Anul 1987 a reprezentat momentul de debut al consacrarii, la initiativa ONU, a zilei de 11 iulie ca Zi Mondiala a Populatiei, pentru a atrage atentia asupra problemelor globale legate de populatie. In 11 iulie 1987, populatia mondiala ajunsese la 5 miliarde de locuitori, iar la 31 octombrie 2011…

- Nemultumirea pensionarilor maramureseni care au lucrat la Institutul de Prospectiuni si Explorari Geologice (IPEG) au intrat in atentia deputatului USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus. Pensionarii reclama ca interpretarile date de Casa Nationala de Pensii ii defavorizeaza pe cei iesiti in pensie dupa…

- Guvernul va acorda o indemnizatie de sprijin de 400 de lei lunar pentru fiecare copil aflat in grija statului luat in plasament, a declarat premierul Viorica Dancila. "Aprobam astazi noi masuri pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor alternative de protectie a copiilor aflati in grija statului, astfel…

- A patra zi de „proteste” in fața mai multor instituții ale statului, cum ar fi Curtea Constituționala, Ministerul de Interne sau Guvernul. In timp ce meteorologii anunța cod galben de canicula, zeci de persoane stau in corturi.