Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, joi, sub coordonarea unui procuror DIICOT, 11 perchezitii intr-un dosar de contrabanda cu tigari,. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Olt, perchezitiile au avut loc in comuna Perieti, la domiciliile…

- Femeia care a anuntat luni la 112 ca este sechestrata a fost gasita in judetul Ilfov, in aceeasi masina din care a fost efectuat apelul, atat ea, cat si un barbat, in varsta de 32 de ani, care se afla in autoturism fiind in prezent audiati de politisti. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Politistii au deschis dosar penal dupa un control la o balastiera neautorizata care exploata agregate minerale din albia raului Vedea, in comuna Tufeni, de unde balastul extras era incarcat in camioane si vandut ilegal, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Instanta a dispus vineri seara arestarea preventiva a celor cinci persoane care in ziua precedenta au luat fortat de pe strada o tanara de 20 de ani, din Caracal, pe care au urcat-o intr-o masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu. "In…

- Un numar de 24 de persoane au fost conduse la audieri in urma unor perchezitii efectuate, marti, de catre politistii antidrog si procurorii DIICOT la persoane banuite de trafic si consum de droguri, anunța AGERPRES.Perchezitiile au avut loc in judetele Olt si Teleorman, la locuintele a cinci…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, autobuzul, in care se aflau 15 persoane, a intrat in coliziune cu un autoturism in care circula doar conducatorul auto. "In urma impactului nu au fost inregistrate victime. Ambii conducatori…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…