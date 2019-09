Olt: Parcul Tineretului din Slatina, închis pentru mentenanţă, la 5 zile de la inaugurare Parcul, amenajat cu fonduri de 13 milioane lei din bugetul local, va fi inchis in perioada 3-6 septembrie pentru mentenanta, adica pentru 'readucerea la stadiul initial' si pentru a fi turnat tartan rosu pe pista de alergare. 'In acest interval de timp vom demara toate actiunile necesare atat pentru readucerea la stadiul initial, cat si pentru a putea turna ultimul strat de tartan rosu pe suprafata pistei de alergare (procedura care necesita minimum 48 de ore pentru omogenizarea materialelor)', se arata in comunicat. Publicul va avea din nou acces in Parcul Tineretului incepand din 7 septembrie. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

