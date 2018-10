Olguta Vasilescu spune ca salariul minim ar putea creste si mai mult, pana la 2.070 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a publicat, vineri, proiectul de hotarare de guvern care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul minim va fi majorat de la 1.900 de lei la 2.050 de lei lunar. Actul normativ a intrat in dezbatere publica, iar cei care doresc sa trimita oservatii si propuneri…

- Ministerul Muncii a publicat, vineri, spre dezbatere publica, proiectul de hotarâre pentru majorarea salariului minim pe economie, începând cu data de 1 ianuarie 2019, de la 1.900 de lei la 2.050 de lei lunar.„Începând cu data de 1 ianuarie 2019,…

- Guvernul a aprobat miercuri rectificarea bugetara fara sa faca vreo modificare la proiectul de ordonanta de urgenta postat luni pe site-ul Ministerului de Finante, asftel ca fondurile serviciilor secrete au fost diminuate. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a argumentat, la finalul sedintei…

- Salariul minim se pastreaza si in privat. "Nu, exclus. Nu exista asa ceva in programul de guvernare. De altfel, inteleg de la domnul Teodorovici ca este o opinie personala. Eu vorbesc despre ce scrie in programul de guvernare. Dumnealui spune cum ar fi mai bine pentru mediul de afaceri. Am discutat…

