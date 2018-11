Stiri pe aceeasi tema

- Europa nu trebuie sa-si relaxeze sanctiunile impuse Rusiei, pentru ca Moscova reprezinta ”o amenintare care continua sa creasca”, a avertizat marti, la Bruxelles, un oficial american de rang inalt, relateaza AFP.Uniunea Europeana (UE) a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeei de…

- Romania a importat aproximativ 520.000 de autoturisme second hand, in 2017, din care peste 70% sunt cu motorizare diesel poluanta, in timp ce varsta medie a acestora a crescut la 11,5 ani, de la aproximativ 9 ani, in perioada 2015 - 2016, reiese dintr-o analiza de specialitate realizata de Federatia…

- Creșterea numarului cazurilor de rujeola reprezinta o problema tot mai serioasa pentru continentul european. In primele șase luni ale anului au fost inregistrate peste 41 000 de cazuri de rujeola, o bolala infecțioasa virala acuta, foarte contagioasa. Experții spun ca de vina pentru epidemie este scaderea…

- Ministrul de Interne al Italiei si lider al extremei drepte italiene Liga, Matteo Salvini, a declarat sâmbata ca Executivul tarii va continua sa-si apere bugetele generale pentru 2019, deoarece "sunt bune", în pofida calificativelor agentiilor de rating si a preocuparilor Comisiei…

- O frauda fiscala la nivel european a fost obtinuta printr-o schema de evaziune fiscala in 11 tari europene. Au fost fraudați astfel 55 de miliarde de euro, potrivit Reuters, informeaza Digi24.roParticipantii la aceasta schema incasau rambursarea impozitului pe dividende de mai multe ori pentru…

- Exista reforme care potrivit FMI pot dauna Italiei, mai ales cele privind pensiile si munca. Vesti bune in schimb in ceea ce priveste somajul, in scadere de la rata de 11,3% din 2017 la 10,8% in acest an in Italia, in timp ce estimarea pentru 2019 este de 10,5%, potrivit La Stampa , citat de Rador.