Stiri pe aceeasi tema

- Wim Kok, prim-ministru al Olandei in perioada 1994-2002, a murit sambata la varsta de 80 de ani in urma unui stop cardiac, a anuntat formatiunea sa politica, Partidul Laburist, intr-un comunicat de presa citat de Reuters. Pe perioada mandatelor sale de premier, Olanda a cunoscut o perioada de…

- Presedintele Vietnamului, Tran Dai Quang, a decedat vineri, la varsta de 61 de ani, anunta agentia de presa oficiala a tarii, preluata de AFP, Reuters si dpa preluate de Agerpres. "Presedintele Tran Dai a murit la spitalul militar" din Hanoi vineri dimineata, potrivit unui buletin informativ…

- Presedintele vietnamez Tran Dai Quang, unul dintre cei trei lideri importanti din tara, a murit vineri la varsta de 61 de ani, dupa o perioada lunga in care s-a confruntat cu o boala grava, au anuntat reprezentantii presei de stat, citati de Reuters.

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in perioada mai - iulie 2018, in timp ce firmele nu reusesc sa faca angajari, din cauza lipsei de personal, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmite BBC. Câştigurile totale, excluzând…

- Qatarul va investi 10 miliarde de euro in Germania in urmatorii cinci ani, existand inclusiv posibilitatea construirii unui terminal de gaze naturale lichefiate, a anuntat emirul Qatarului, Tamim bin Hamad al Thani, informeaza Reuters. Aceste promisiuni se adaugă celor aproximativ 25 de miliarde…

- Fostul premier indian Atal Bihari Vajpayee, unul dintre cei mai populari politicieni din India si lider fondator al partidului nationalist hindus Bharatiya Janata (BJP, de guvernamant), a murit joi la New Delhi la varsta de 93 de ani, relateaza dpa si Reuters. Atal Bihari Vajpayee se retrasese din viata…

- Ryanair va anula vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmit DPA si Reuters. Deja operatorul aerian irlandez anulase 146 de curse…

- Joel Robuchon, considerat "maestrul bucatar al secolului", proprietar de restaurante recompensate cu trei stele Michelin si mentorul lui Gordon Ramsay, a murit luni, din cauza unui cancer, la varsta de 73 de ani, la Geneva, potrivit Reuters.