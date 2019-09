Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei va juca partida cu Norvegia, din preliminariile EURO 2020 la fotbal, cu portile inchise, iar Federatia Romana de Fotbal a fost amendata cu 83.000 de euro, dupa incidentele provocate de...

- România vs Norvegia (din data de 15 octombrie, ora 21:45, preliminarii Euro 2020) se va juca cu porțile închise, decizia UEFA venind dupa incidentele care au avut loc la meciul tricolorilor cu Spania. Informația a fost publicata în premiera de gsp.ro.Pe lânga aceasta suspendare…

- Suedia și Norvegia au remizat, scor 1-1, rezultat dorit de Cosmin Contra și naționala Romaniei. Spania continua marșul triumfal spre EURO 2020. Vezi AICI detalii și clasamente din preliminariile EURO 2020! Grupa F, grupa Romaniei FINAL » Spania - Insulele Feroe 3-0 Au marcat: Rodrigo '13 '50, Alcacer…

- ROMANIA MALTA. Duje Strukan va fi ajutat de Goran Perica si Vedran Durak. Rezerva va fi Ivan Bebek. Veste TERIBILA pentru NATIONALA ROMANIEI. Anunt OFICIAL facut de UEFA ROMANIA MALTA. Meciul dintre Romania si Malta se va disputa pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti si va fi transmis…

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, joi seara, pe Arena Nationala, iar tricolorii au cazut pe locul 4 in grupa F de calificare la EURO 2020. Suedia si Norvegia au castigat fara emotii meciurile cu Insulele Feroe, respectiv Malta, potrivit Mediafax.Tot joi seara, Suedia s-a impus cu 4-0…

- ROMANIA - SPANIA // FRF este sub monitorizare UEFA dupa incidentele produse de fanii romani in Malta, iar derapajele in tribune la jocul cu Spania ar putea duce la inchiderea porților la partidele vitale cu Norvegia (15 octombrie) și Suedia (15 noiembrie). Romania - Spania se joaca azi, de la ora 21:45.…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie (21.45, Pro TV), pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa. ECHIPELE PROBABILE: Romania (4-3-3): Tatarușanu - Benzar, Chiricheș, Grigore, Toșca - Marin, Anton, Stanciu…

- FRF a anunțat la UEFA ca meciul dintre România și Suedia, în cadrul preliminariilor EURO 2020 se va disputa pe Arena Naționala din București, pe 15 noiembrie 2019, de la ora 21:45. Echipa naționala va mai juca pâna la meciul cu Suedia patru meciuri, dintre care trei pe teren…