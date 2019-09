Stiri pe aceeasi tema

- Show-ul de umor revine vineri, 13 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo revin la Antena 1 in postura de jurati ai celui de-al șaptelea sezon al show-ului iUmor. Concurenți surprinzatori, din toate colțurile lumii, numere uluitoare, invitati speciali, dar si momente…

- Cel mai așteptat show de umor revine vineri, 13 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo revin la Antena 1 in postura de jurati ai celui de-al șaptelea sezon al show-ului iUmor.

- Dupa trei saptamani de filmari pentru cel de-al șaptelea sezon iUmor, emisiune ce va fi difuzata in aceasta toamna la Antena 1, Delia vorbește despre cel mai important factor in alegerea ținutelor cu care reușește intotdeauna sa iși surprinda colegii de platou, pe Mihai Bendeac și Cheloo. Delia marturisește…

- Filmarile pentru cel de-al saptelea sezon iUmor, emisiune ce va fi difuzata in aceasta toamna la Antena 1 sunt in plina desfasurare in aceste zile, astfel ca cei trei jurati, Delia, Cheloo si Mihai Bendeac au parte zilele aceastea de un program foarte incarcat. Zi de zi, in fata lor se prezinta zeci…

- Filmarile pentru cel de-al saptelea sezon iUmor sunt in plina desfasurare in aceste zile, astfel ca cei trei jurati, Delia, Cheloo si Mihai Bendeac au apucat sa isi faca deja o impresie despre ce se va vedea in aceasta toamna la tv. „Dupa o binemeritata pauza, noi, cei trei jurati, ne-am intors la masa…

- Echipa de la iUmor se intoarce! Noul sezon se anunța unul de colecție, jurații Delia, Cheloo și Mihai Bendeac garantandu-ne momente unice pe care le vom savura in fiecare dintre edițiile noii stagiuni.

- Deși au declarat in repetate randuri ca nici nu mai stiu la ce sa se astepte, dupa sase sezoane iUmor, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au avut ieri o prima zi de filmare absolut surprinzatoare. Cu totul atipic, asa cum se intampla doar la iUmor, filmarile pentru cel de-al saptelea sezon al show-ului…

- Deși au declarat in repetate randuri ca nici nu mai știu la ce sa se aștepte, dupa șase sezoane iUmor, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au avut ieri o prima zi de filmare absolut surprinzatoare. Cu totul atipic, asa cum se intampla doar la iUmor, filmarile pentru cel de-al șaptelea sezon al show-ului…