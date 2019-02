Oferte speciale şi discount-uri suplimentare, de până la 54%, pentru călătorii pe tot globul, la Târgul de Turism al României Romanii vor putea alege ofertele speciale cu discount-uri suplimentare de pana la 54% la cea de-a 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara, in perioada 21 - 24 februarie, la Romexpo. La editia de primavara a TTR participa peste 330 de companii din 15 tari - Bulgaria, Chile, Congo, Croatia, Grecia, Ungaria, Israel, Macedonia, Moldova, Palestina, Portugalia, Romania, Rusia, Spania si Turcia. "Editia de primavara a Targului de Turism este cel mai important eveniment din domeniu atat pentru cei care lucreaza in turism, cat si pentru romanii care isi fac din timp planurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

