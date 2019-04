Stiri pe aceeasi tema

- Oana Popescu a anunțat, pe Facebook, ca renunța la candidatura pe lista Alianței USR-PLUS la alegerile europarlamentare. Ea a precizat ca a crezut ca va ajuta oamenii daca va candida, insa a constat ca, cel puțin in prezent, nu este așa. „Am renuntat la candidatura la europarlamentare pe listele Aliantei…

- Ziua, scandalul și demisia in Alianța USR - PLUS! Dupa ce marți, unul dintre candidații pentru europarlamentare, Valeriu Nicolae, și-a anunțat demisia, dupa un scandal uriaș, o alta demisie și un alt scandal cuprinde alianța care vrea sa salveze Romania.Oana Popescu, fost secretar de stat…

- "Am renuntat la candidatura la europarlamentare pe listele Aliantei 2020. Am participat la acest proces considerand ca voi avea astfel ocazia sa fac mai mult bine, mai repede, mai multor oameni. Am constatat ca - cel putin momentan - nu este asa. Prefer sa ocup locul care consider ca imi ofera cel…

- El a precizat ca deocamdata alianta cu USR va functiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se va mentine si la alegerile parlamentare, locale sau prezidentiale. "Ne gandim la o formula comuna cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma pana in 2020, dar deocamdata am discutat concret…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat, luni, ca este în relații bune cu Klaus Iohannis și ca a discutat, în urma cu câteva saptamâni, cu președintele despre situația politica din România și chestiuni legate de Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. Chestionat, luni seara…

- Dacian Cioloș a anunțat, in urma cu puțin timp, oficializarea relației politice din USR și PLUS care va dura pana dupa alegerile europarlamentare. "Odata cu crearea Alianței 2020 USR PLUS, s-a nascut o forta de opozitie moderna, cu oameni care au un proiect politic pentru Romania. Credem…

- USR si PLUS au decis, sambata, dupa discutii care au durat toata ziua, formarea aliantei 2020, cele doua partide urmand sa mearga impreuna la europarlamentare. Dacian Ciolos va deschide lista candidatilor aliantei, la scrutinul din luna mai. Fotografie principala: Inquam Photos / Octav Ganea Comitetul…

- „Fake news. 1. Nu am decis nimic deocamdata. Negocierile nu s-au finalizat. 2. Subiectul Dacian Ciolos - cap de lista nu este niciun subiect de «scandal» in USR“, a scris Stelian Ion pe Facebook.Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, ca USR a solicitat ca…