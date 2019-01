Oamenii cu cele mai MARI creșteri salariale din România, amenințare cu grevă Salariații din Sanatate au beneficiat de cele mai mari creșteri de salarii din sectorul bugetar in ultimul deceniu. Cu toate acestea, exista nemulțumiri. Sindicalistii din Sanatate au amenințat recent cu o posibila greva. Veniturile salariaților din Sanatate au crescut de aproape trei ori in perioada 2009 - 2018. De asemenea, a crescut și numarul de angajați din spitale: 5.000 de noi locuri de munca in aceeași perioada (2009-2018). La cat a ajuns valoarea salariului mediu La cat a ajuns valoarea salariului Salariul mediu net din Sanatate a ajuns la valoarea de 3.536 de lei net in noiembrie 2018 (cu 27%… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

