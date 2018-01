Oamenii au crezut ca nu vad bine. Cum a venit imbracata mama Antoniei la petrecerea de Revelion! Cand a intrat pe usa, toti si-au dat coate

Stiri pe aceeasi tema

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- Marile orase ale tarii s-au intrecut in petreceri de Revelion. De la Oradea, la malul marii si din Moldova pana in Oltenia, toti romanii au asteptat Anul Nou in strada, la petrecerile publice. S-a auzit de la muzica populara, pana la rock si latino, iar jocurile de lumini si artificiile au fost, peste…

- Ore de cosmar pentru 135 de turisti chiar inainte de Anul Nou. Oamenii au ramas blocati pe platoul Bucegi, la Babele, din cauza vremii. Jandarmii din trei judete au intervenit ca sa-i coboare in siguranta de pe munte. Ultimii turisti salvati au ajuns la poale cu doar cateva ore inainte de miezul noptii.

- Numerosi politicieni au transmis, duminica, mesaje de Anul Nou pe Facebook, in care le-au urat romanilor sa aiba un 2018 mai bun, mai prosper, plin de bucurii si sanatate. Oamenii politici au tinut sa precizeze ca 2017 a fost un an al provocarilor si al deciziilor importante.Citeste si: Lider…

- Metroul va circula pe toata durata noptii de Revelion, la interval de 10 minute, respectiv 20 de minute, dupa ora 01.00. De asemenea, in noaptea de Anul Nou vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41. In noaptea de 31 decembrie 2017/ 1 ianuarie…

- Peste 130 de turisti, care si-au rezervat locuri de cazare pentru noaptea dintre ani in zona Sinaia - Busteni, ar putea pierde petrecerea. Oamenii au coborat de la Busteni cu telecabina inspre Babele pentru a vedea Pestera Ialomitei, insa, din cauza vantului care sufla cu putere, telecabina nu mai pote…

- Trecerea dintre ani este intotdeauna prilej de petreceri si de ganduri bune pentru ceea ce va urma. Vedetele noastre mioritice au dorit sa fie aproape de cei care i-au sustinut si sa le transmita o urare speciala de Noul An. Catalin Maruta, Andreea Balan, Cristina Spatar, sunt doar cateva dintre vedetele…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018 pe care nu ai vrea sa le primesti. "Fie ca NOUL AN sa patrunda in sufletul si in inimile voastre...". Astfel incepe unul dintre cele mai cunoscute mesaje cu urari pentru REVELION . Daca ati primit un astfel de mesaj pe telefonul mobil nu inseamna ca expeditorul l-a gasit brusc…

- Aproximativ 300 de politisti, cu peste 100 de autospeciale de serviciu vor fi la datorie, in noaptea de Anul Nou, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor.

- Cum se sarbatoreste Anul Nou in jurul lumii. Ce trebuie sa faci ca sa ai noroc si bani Anul Nou este sarbatorit prin obiceiuri diverse si inedite de diferitele popoare, insa peste tot se manifesta credinta unui nou inceput si speranta unui viitor mai bun, prin aruncarea lucrurilor vechi din casa, aprinderea…

- Metroul va circula pe toata durata noptii de Revelion, la interval de 10 minute, respectiv 20 de minute, dupa ora 01.00. De asemenea, in noaptea de Anul Nou vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41.

- ROMANIA. Ceremonialul de innoire simbolica a timpului calendaristic in noaptea de 31 decembrie - 1 ianuarie este numit la romani "Ingropatul Anului", denumirea de "Revelion" apartinand timpurilor moderne. Potrivit lui Ion Ghinoiu, autorul cartii "Zile si mituri", asemanator divinitatii, timpul…

- Anul Nou este privit ca un inceput, un nou drum, o noua etapa in viata noastra si a intregii lumi. De aceea, majoritatea traditiilor si superstitiilor care sunt legate de noaptea de Revelion si prima zi din ianuarie se refera la a incepe cu dreptul. Ca sa ai noroc, sanatate, fericire si bani in noul…

- Rugaciune de Revelion. Cuvintele acestea fac minuni si este ajutatoare.A Daca esti un om cu credinta si rostesti aceasta rugaciune de Revelion imediat dupa miezul noptii, viata ta se va schimba in bine.

- Patinoarul din Piața 25 Octombrie va fi inchis de Revelion și in prima zi din noul an, anunța conducerea Primariei Satu Mare. Azi, 30 decembrie, patinoarul va fi deschis in intervalul orar 10.00-22.00, iar duminica (31 decembrie) și luni (1 ianuarie 2018) va fi inchis. Acesta se va redeschide marți,…

- Romania TV La Romania TV va fi cel mai tare chef! Va fi un super Revelion cu jurnaliști, analiști, politicieni, miniștri și vedete indragite. In primul rand, trebuie spus ca au fost peste 200 de invitați. Daniel Trifu, absolvent de Teologie, vine cu formația sa la Romania TV. Ioan Korpos,…

- Peste 60 de jandarmi vor asigura masuri de ordine si siguranta publica atat pe timp de zi, cat si de noapte, pe intreg teritoriul judetului Galati, pentru prevenirea faptelor de natura antisociala, care ar putea afecta siguranta cetatenilor. Oamenii legii vor fi prezenti in strada si vor patrula pe…

- Cei care aveti un suflet curat, veniti si luati parte la Unirea Basarabiei, ca sa nu mai fie taiata in jumatate. „Anul 2018 este deosebit de important pentru noi deoarece marcheaza Centenarul Marii Uniri a tuturor romanilor, din 1918. Incepem 2018 la Prut privind spre Basarabia, catre care ne concentram…

- Nu va ninge de Revelion, in Alba, anul acesta. Cel putin asa estimeaza meteorologii, pentru weekendul prelungit din perioada 29 decembrie 2017 – 1 ianuarie 2018. Va fi soare si nori, cu temperaturi maxime de pana la 8 grade Celsius si chiar mai cald, in prima zi din anul viitor. Vor fi insa variatii…

- Craciunul și Anul Nou ar trebui sa fie motiv de bucurie și reunire cu cei dragi. Insa nu și pentru aceste vedete, care nu și-au imparțit timpul și urarile de bine cu membrii familiei in timpul sarbatorilor de iarna, iar de Revelion nici macar nu poate fi vorba de planuri facute impreuna. Angelina Jolie…

- Aproape nimeni nu a ratat interpretarea originala de Revelion facuta de Mariah Carey in Times Square la petrecerea de Revelion din 2016. Remember? Dupa dezastrul de atunci, Mariah Carey vrea sa mai faca o incercare pe scena din New York. „Am cazut cu totii de acord ca anul trecut nu a iesit asa cum…

- In zilele de weekend, Craciun si Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute. Potrivit Metrorex, „in zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31…

- Prietenii tai te-au desemnat si anul acesta sa te ocupi de petrecerea de Revelion, asa ca iti doresti sa iasa totul perfect. Ai pus la punct aproape toate detaliile si tot ce trebuie sa mai faci este sa gasesti un fotograf. La petrecerile de Revelion din anii trecuti nu ati avut un fotograf, asa ca...…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- La mai bine de o saptamana de tacere, Roxana Dobre a vorbit pentru prima data despre despartirea de celebrul manelist. Bruneta a povestit ce a determinat-o sa plece de acasa cu fetitele ei, Jacqueline si Rania. "Sotia" lui Florin Salam a spus si cum a reactionat artistul cand ea a decis sa paraseasca…

- Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura…

- "Sa nu fiti duplicitari. Am ajuns acasa, am pornit televizorul, am vazut imaginea in care vine grupul USR cu telefoane aprinse, apoi interventia unui lider al acestui grup care a multumit protestatarilor. Eu mi-am adus aminte de iunie '90 cand, desi nu i-a chemat, Iliescu le-a multumit minerilor ca…

- Opt cupluri urmeaza sa se casatoreasca de Revelion la Poarta Sarutului, fiecare dintre acestea urmand sa achite o taxa de 400 de lei. Opt cupluri din judetele Mehedinti, Ilfov, Brasov și din București sunt interesate sa se casatoreasca in noaptea de Anul Nou la Poarta Sarutului din Parcul Central al…

- Au trecut aproape zece ani de cand au decis sa puna punct povestii lor de dragoste, insa drumurile lor s-au intersectat din nou! Andreea Raicu si Tudor Chirila au dat nas in nas la ”Vocea Romaniei”, insa bruneta a pastrat distanta.

- Petrecerea este la ea acasa in Brazilia, unde a fost marcata "Ziua Sambei". La Rio de Janeiro muzica a rasunat peste tot, iar oamenii au dansat pe unde au apucat.Cele mai neasteptate locuri au fost transformate in ringuri.

- Vladislav Bordeianu Mai avem o luna pina la Anul Nou, in curind vom merge sa cumparam produse pentru masa de sarbatoare, dar ne vor bucura oare prețurile? NOI.md a monitorizat prețurile pentru produsele alimentare și a stabilit cit va trebui sa plateasca o familie medie din Moldova pentru masa de Revelion. …

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica este praznuita pe 21 noiembrie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Aceasta este o zi extrem de importanta – este despre momentul in care Fecioara Maria, in varsta de trei ani, a fost dusa de parintii sai, Ioachim si…

- Unii dintre angajatii romani vor avea, la sfarsitul acestui an, inca doua weekend-uri prelungite. Este vorba despre minivacantele de Craciun si Revelion. 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua…

- Celor mai mulți salariați nu le pasa de RU, cel puțin pâna când ajung sa aiba nevoie ca aceștia sa le rezolve vreo problema. Nu e vorba ca oamenii ar avea ceva împotriva resurselor umane, doar ca ei nu vad contribuția acestora la sarcinile lor cotidiene. Aceasta nu înseamna…

- Veste buna pentru toti angajatii: vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion. 25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Acelasi lucru…

- Ca in fiecare an, Hotelul „Cetate” din Alba Iulia va gazdui petrecerea de Revelion. Așadar, sunteți așteptați in restaurantul cunoscutei locații din municipiul nostru pentru a sarbatori, la superlativ, noaptea dintre ani. Meniurile alese cu atenție, muzica pentru toate gusturile și atmosfera de sarbatoare,…

- Isabela, fiica Oanei Roman, este o adevarata fashionista inca de la trei ani! Micuta a facut senzatie pe ringul de dan si toti ochii au fost pe ea la petrecerea de botez a fiicei lui Madalin Ionescu. A

- Autoritatile au anuntat abia miercuri aproape de miezul noptii ca a doua zi nu va exista programul cu publicul la „Permise”. „Din cauza unor defecțiuni de ordin tehnic la nivelul unui server central al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, joi 26 octombrie 2017, nu se…

- O explozie puternica produsa joi seara la Alba Iulia a provocat ingrijorare printre locuitorii orasului. Oamenii au asistat, ulterior, la un spectacol cu focuri de artificii asa cum sunt organizate doar de Ziua Nationala sau de Anul Nou. Evenimentul a fost ocazionat de mega-petrecerea unui milionar…

- O tanara din Targu Jiu, de profesie model, a ales sa iși petreaca aniversarea celor 20 de ani intr-un club de fițe din Capitala. Pana aici nimic extravagant, insa ținuta pe care tanara a ales sa o poarte in ziua cu pricina a reușit sa starneasca in adevaratul sens al cuvantului. Rochia pe care…

- O tanara din Lugoj , make-up artist la un salon de infrumusetare din oras, a dat de necaz dupa ce zilele trecute s-a trezit nas in nas cu politistii. Oamenii legii au tras-o pe dreapta in cartierul Cotu Mic, pentru un control de rutina. Fata aflata la volanul unui Mercedes a prezentat actele masinii,…

- Zeci mii de credinciosi au asteptat la Iasi, in ultima noapte de pelerinaj, sa ajunga la racla Cuvioasei Parascheva. Un numar record pentru ultimii ani. Oamenii au stat la coada, in pofida temperaturilor scazute si a ploii care a inceput sa cada inca de la lasarea intunericului.

- Oana Zavoranu iși inaugureaza clinica medicala luni seara. Bruneta s-a implicat activ in deschiderea clinicii medicale care ii poarta numele. Oana s-a ocupat doar de partea de amenajare a spitalului și de alegerea personalului. Oana Zavoranu a promis sa nu se implice și in partea de medicina. Roadele…