Stiri pe aceeasi tema

- Ursoaica cu pui vazuta in preajma unei scoli din Miercurea Ciuc nu a mai fost gasita in zona de jandarmi, care au venit imediat dupa sesizarea cazului pentru a indeparta animalul. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, Gheorghe Suciu, a precizat ca prezenta ursoaicei…

- In cursul serii de luni, 16 septembrie, un turist polonez a fost atacat de o ursoaica cu pui, fara a fi insa ranit. Barbatul s-a adapostit intr-o baraca parasita si a solicitat ajutor prin 112. O echipa de salvamontisti a plecat in zona unde se afla acesta. “Turist polonez care se deplasa pe banda rosie…

- Ursoaica cu pui indepartata in Harghita, din apropierea satului Delnita Foto: arhiva. Jandarmii harghiteni au intervenit, aseara, pentru îndepartarea unei ursoaice cu pui, a carei prezenta a fost semnalata lânga satul Delnita, comuna Pauleni-Ciuc. Purtatorul…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati de 74 ori, de la inceputul anului, pentru indepartarea unor ursi din apropierea zonelor locuite, cele mai multe interventii avand loc in statiunea Baile Tusnad, in zona Lacului Sf Ana sau a municipiului Miercurea Ciuc, potrivit Agerpres."De la inceputul…

- Se crede ca atacatorii au legaturi cu organizatia terorista Stat Islamic. In urma atacurilor, a fost declarata stare de urgenta, iar fortele de securitate sunt in alerta. Atacurile vin dupa recentele operatiuni ale gruparii Hamas, care controleaza Gaza, impotriva militantilor asociati Stat…

- Locuitorii și turiștii din Baile Tușnad, județul Harghita, au fost anunțați, joi seara, prin sistemul Ro-Alert, despre prezența unui urs in apropierea unui hotel din stațiune, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Harghita, prezența ursului a fost semnalata joi seara in apropierea…

- Doua scoli din capitala franceza situate in acelasi cartier cu catedrala Notre-Dame, care gazduiesc pe timpul verii 180 de copii in cadrul unui centru de recreere, au fost inchise joi din cauza unei concentratii ridicate de plumb, a anuntat municipalitatea

- Un URS a fost fotografiat, vineri seara, in apropierea unei zone cu case de sub padurea de la Schit, din Alba Iulia. Locul in care se afla animalul este destul de aproape și de pista de biciclete. Ursul a fost surprins in poza de un localnic, care se indrepta cu mașina spre casa. El spune […] The post…