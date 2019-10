Stiri pe aceeasi tema

- Bucuria unei tinere de a se casatori cu alesul inimii ei a fost umbrita de moartea tatalui ei, insa a gasit o modalitate inedita de a-l ”avea” alaturi in ziua nunții. Mai mult de atat, decizia ei i-a adus celebritate.

- O mireasa din Anglia a decis sa poarte in ziua nunții, sub unghii, cenușa tatalui ei decedat in acest an. Mireasa și-a lipit cenușa tatalui ei pe unghiile acrilice, pentru a-și putea indeplini promisiunea fața de el, de a o duce catre altar. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Charlotte…

- Charlotte Watson, acum in varsta de 26 de ani, l-a cunoscut pe Nick in urma cu 12 ani, in 2007. In 2012, cei doi au devenit parinții micuței Ella, moment in care Nick a decis s-o ceara de nevasta pe iubita lui. Dar cei doi nu s-au grabit sa organizeze nunta. Cuplul din Stoke-on-Trent (Anglia) a decis…

- Uniunea Europeana se indoieste puternic in privinta posibilitatii ca un nou acord de divort cu Marea Britanie sa poata fi obtinut inainte de 31 octombrie, asa cum doreste premierul Boris Johnson, a declarat miercuri o sursa europeana de nivel inalt citata de AFP potrivit Agerpres. "Ideea ca in cateva…

- Rochia de mireasa creata in aproape 3 luni! Ellie Goulding s-a casatorit sambata cu Caspar Jopling in cadrul unei ceremonii ce a avut loc in York Minster Cathedral din North Yorkshire, Marea Britanie. Vedeta si-a dorit sa poarte rochia de mireasa la care a visat dintotdeauna, astfel ca a apelat la casa…

- Un clip video cu o mireasa care a plecat de la altar fara sa ofere vreo explicatie a devenit viral pe retelele de socializare online. Incidentul s-a petrecut undeva in Africa. Frumoasa mireasa a ingenuncheat, inainte de ajunge la altar, in fata tatalui ei, si-a cerut scuze, apoi a parasit ceremonia…

- Voia o nunta extravaganta, dar nu avea bani. O problema ușor de rezolvat pentru o femeie plina de idei... Viitoarea mireasa a gasit o soluție scandaloasa pentru problemele ei financiare. Și-a falsificat un diagnostic și a cerut ajutorul unei organizații non profit ce ajuta bolnavii de cancer.