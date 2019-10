Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Federala a Aviatiei (FAA) a cerut operatorilor aerieni sa verifice aeronavele Boeing 737 NG, dupa ce agentia a fost notificata in privinta unor fisuri structurale, transmite CNN.

- Ellen Bennett, un milenial din State, o tanara in varsta de doar 29 de ani, lucra in urma cu cativa ani la Providence, o linie de restaurante in Los Angeles, castigand cu greu un salariu din care se putea descurca de la o luna la alta. Daca cei calificati din echipa ei castigau chiar si […]

- Ioan Becali, un apropiat al lui Adrian Mutu, a vorbit despre fostul atacant și a povestit un episod petrecut in 2003, cu el și Daniel Pancu, dupa un Chelsea - Beșiktaș 0-2, din grupele UEFA Champions League. „Cu Mutu ma imbrațișez de 20 de ani. Am avut certuri, dar ne-am impacat. E un baiat bun, chiar…

- Zeci de zboruri de pe aeroportul Shannon din Irlanda au fost suspendate dupa ce un avion de pasageri folosit de militarii americani a luat foc. "Serviciile de urgenta ale aeroportului sunt in prezent la fata locului si au stins mai devreme incendiul izbucnit in partea exterioara a trenului de aterizare",…

- Aeroportul Shannon a transmis pe Twitter la ora locala 05:47 (ora Romaniei, 08:47) ca toate operațiunile de zbor au fost suspendate in urma unui incident. Toți pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați de echipele de salvare, relateaza postul RTE. Controlorii de trafic aerian au observat…

- A cochetat 60 de ani cu teatrul si cu filmul, a facut roluri memorabile, dar in viata ei nu au existat, cu adevarat, decat doua personaje: sotul ei si fiul lor, Andrei. Astazi, Ileana Stana Ionescu incearca sa isi ascunda suferinta, dar problemele ce o apasa nu ii dau pace. Simpatica actrita si sotul…

- Opt pasageri au fost raniti in timpul evacuarii de urgenta din cauza fumului care a umplut cabina unui avion Boeing-747, care urma sa plece vineri devreme de la Moscova spre Erevan (capital Armeniei), de pe aeroportul Seremetievo din Moscova, a declarat un purtator de cuvant al Serviciului pentru…

