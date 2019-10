Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO. Tentativa de „ȚEPUIRE” a unui barbat din Alba prin metoda de frauda in numele ALTEX Tentativa de „ȚEPUIRE” a unui barbat din Alba prin metoda de frauda in numele ALTEX In aceasta perioada circula o inselatorie care se foloseste de numele companiei Altex. Un SMS care pare trimis aparent…

- O noua metoda de „asfaltare” a fost surprinsa joi, pe ruta ocolitoare dintre Unirea și Ocna Mureș. O movila de criblura asfaltica a fost „uitata” de muncitori in mijlocul drumului, fiind nivelata de autoturismele șoferilor care au trecut prin zona. Imaginea a fost surprinsa de un cititor Alba24, joi,…

- Ziarul Unirea Actiune comuna politia Abrud și RAR, pentru prevenirea accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor Actiune comuna politia Abrud și RAR, pentru prevenirea accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor Politistii…

- Polițiștii din Aiud l-au identificat pe un barbat din județul Hunedoara ca persoana banuita de savarșirea a 3 furturi din buzunare, prin metoda “imbrațișarii”. Acesta, prefacandu-se ca le cunoaște pe victime, le-a abordat, imbrațișat și le-a sustras bani, documente și telefoane. Hoțul a fost percheziționat…

- Polițiștii din Baia de Arieș au reținut doi barbați din județele Buzau și Ilfov care l-u inșelat pe un varstnic din comuna Lupșa. Aceștia i-au spus ca au ramas fara carburant și i-au vandut un inel pretinzand ca e din aur. Mai tarziu, varstnicul a constatat ca a dat banii pe un inel facut dintr-un […]…

- Un barbat a fost reținut de polițiști dupa ce a furat bani și documente de la persoane aflate intr-o parcate pe autostrada. Miercuri, 31 iulie 2019, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, judeaul Alba, au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 27 de ani, din…

- Documentul intitulat "Apararea nationala a Chinei in noua era", constand in 27.000 de caractere chinezesti, este destinat comunitatii internationale. Textul este impartit in sase capitole: situatia internationala de securitate, politica defensiva, indeplinirea misiunilor fortelor armate chineze,…

- Grupul elvetian Nestle SA sustine ca a descoperit o metoda pentru a produce ciocolata fara a adauga zahar, bazandu-se in schimb pe un produs rezidual din plantele de cacao drept indulcitor, in conditiile in care consumatorii sunt interesati de produse naturale si mai sanatoase, informeaza Bloomberg,…