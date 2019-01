Stiri pe aceeasi tema

- Intrata de foarte tanara in politica locala din Hawai, insula unde ii place sa faca surf, Tulsi Gabbard a fost prima femeie originara din Samoa si primul parlamentar de religie hindusa care ajunge in Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, unde isi are mandatul din 2013. Daca va fi aleasa in functia…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a retrage trupele americane din Siria a fost luata in pofida rapoartelor serviciilor de informatii si arata ca liderul de la Casa Alba nu intelege situatia de pe teren si activitatile Iranului, afirma un oficial israelian citat de site-ul Ynetnews.com.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va reevalua situatia din Siria si probabil va incetini ritmul retragerii trupelor americane din aceasta tara, a declarat senatorul republican Lindsey Graham, presedintele Comisiei Fortelor Armate din Senatul SUA, dupa intalnirea cu liderul de la Casa Alba,…

- Donald Trump a semnat ordinul de retragere a trupelor americane din Siria. Presedintele vrea ca retragerea sa fie ”lenta si extrem de cordonata” impreuna cu Turcia. Trump a declarat, miercuri, ca lupta impotriva ISIS a fost ”caștigata” și este timpul ca soldații americani trimiși in Siria sa se intoarca…

- Mesajul twitter care pune Orientul Mijlociu pe jar: Miercuri, 19 decembrie, Donald Trump a anuntat, desigur pe twitter, ca a luat decizia de a retrage fortele SUA din Siria , urmare a victoriei asupra Statului Islamic, singurul motiv asumat al presedintelui pentru prezenta fortelor americane in teritoriul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca secretarul american al Apararii, Jim Mattis, va parasi acest post la finalul lunii februarie, anuntul survenind la doar o zi dupa decizia liderului de la Casa Alba de retragere a trupelor americane din Siria, informeaza presa internationala, conform Mediafax.In…

- Președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamna a Americii, Melania Trump, au fost fotografiați la Casa Alba, in cadrul unei ședințe foto oficiale cu ocazia Craciunului. Cei doi s-au fotografiat langa decorațiunile de Craciun concepute de Melania Trump.

- Corespondența din butoiul cu pulbere al Europei BRUXELLES, 10 dec, Sputnik, Daniela Porovaț. Aliații globaliști din Europa care s-au rugat pentru victoria lui Hillary Clinton în SUA și au plâns atunci când a câștigat Trump, au fost șocați sa afle ca, mai nou, fosta…