O putere străină s-a aflat în spatele atacului cibernetic contra Ministerului de Externe din Cehia Cotidianul ceh Denik N a relatat marti ca atacul cibernetic asupra Ministerului de Externe ceh a avut loc in luna iunie, dar a precizat ca nu a fost compromisa nicio informatie confidentiala. Citand trei surse, cotidianul ceh a mentionat ca atacul a provenit din Rusia.



Comisia pentru afaceri externe, aparare si securitate a Senatului ceh i-a cerut guvernului sa trateze cu seriozitate provocarile la adresa securitatii cibernetice, citand informatii publicate de Agentia nationala pentru securitatea cibernetica si a informatiilor (NUKIB).



''Cu privire la cel mai recent incident,…

Sursa articol: dcnews.ro

