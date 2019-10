O patroană din Timișoara reclamă că a fost abuzată în propriul sediu de un echipaj de Poliție care a greșit adresa FOTO Situație scandaloasa la Timișoara. O femeie susține ca a fost abuzata de catre polițiști chiar in incinta firmei sale. Asta dupa ce oamenii legii ar fi comis o eroare și au venit sa caute un barbat pe numele caruia exista un mandat de pus in executare la o adresa greșita. Revoltata, femeia a trimis o […] Articolul O patroana din Timișoara reclama ca a fost abuzata in propriul sediu de un echipaj de Poliție care a greșit adresa FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

