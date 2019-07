O nouă terapie pentru tratarea a cinci tipuri de cancer este cercetată în Germania. Ce spun oamenii de știință Compania de biotehnologie Amgen investigheaza o noua terapie pentru tratarea a cinci tipuri de cancer cu 20 de molecule in dezvoltare, au informat responsabili ai companiei, intr-o vizita la centrul de cercetare din Munchen, relateaza EFE. Cele cinci tipuri de cancer asupra carora se desfasoara investigatia sunt mielomul multiplu, leucemia, tumorile de prostata, de plaman […] Citește O noua terapie pentru tratarea a cinci tipuri de cancer este cercetata in Germania. Ce spun oamenii de știința in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- Compania de biotehnologie Amgen investigheaza o noua terapie pentru tratarea a cinci tipuri de cancer cu 20 de molecule in dezvoltare, au informat responsabili ai companiei, intr-o vizita la centrul de cercetare din Munchen, relateaza EFE, citeaza agerpres.ro.

