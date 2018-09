O nouã nãpastã pe capul patronilor vasluieni, de la 1 noiembrie SMECHERIE…Casele de marcat eletronice devin obligatorii de la 1 noiembrie pentru toate companiile din judetul Vaslui care vand bunuri, inclusiv pentru firmele sau alte forme de organizare care activeaza in bazar sau diverse centre comerciale. Incepand cu prima zi din noiembrie, toate informatiile tranzactiilor vor fi monitorizate in timp real de ANAF. Faptul ca, de [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

