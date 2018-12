O nouă criză economică MONDIALĂ. SUA ar urma să intre în recesiune Peste 80% dintre ei cred ca perioada de 10 ani de crestere economica a ajuns la final si urmeaza declinul. Dau vina pe volatilitate crescuta a piețelor si pe politica economica ce promoveaza restricția comerțului intre țari, promovata cu agresivitate acum, in special de administratia Trump. Acest lucru nu va ramane insa fara urmari. Economia Statelor Unite ar urma sa intre in recesiune, cel mai tarziu in vara lui 2020. Deja jumatate de milion de muncitorii americani au fost disponibilizati anul acesta, cu 28% mai multi decat anul trecut, iar cererea pentru produsele americane ar urma sa scada.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, admite ca exista posibilitatea aparitiei unei crize economice la nivel mondial, avand in vedere ciclicitatea evolutiei economiei, iar in astfel de conditii,...

- Economia mondiala ar putea intra in perioada urmatoare intr-o noua recesiune, insa nu de amploarea celei din 2007-2009, iar punctul nevralgic al Romaniei este deficitul bugetar mare, a declarat, miercuri, Daniel Daianu, membru in Consiliul de...

- Economia mondiala ar putea intra in perioada urmatoare intr-o noua recesiune, insa nu de amploarea celei din 2007-2009, crede profesorul Daniel Daianu. Punctul nevralgic al Romaniei este deficitul bugetar mare, a mai declarat, miercuri, Daianu, potrivit Agerpres. El a tinut sa sublinieze diferenta dintre…

- „Mai multe semnale grave, aparute recent in spațiul public, arata ca economia da semne de oboseala in fața costurilor unei guvernari populiste, in care PSD-ALDE au angajat cheltuieli colosale in direcția consumului imediat, neglijand investițiile și marind nepermis foarfeca salariala dintre sectorul…

- Autoritatile chineze s-au grabit sa calmeze piețele financiare dupa ce au anunțat reducerea ritmului de creștere economica pana la o rata anuala de 6,5% in Trimestrul 2 din 2018, sub așteptarile analiștilor. Este cea mai redusa rata de creștere trimestriala (an/an) de dupa Trimestrul 1 din 2009. Investitorii…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza pe tema semnalelor care anunța declanșarea unei noi crize economice la nivel mondial.Adevarul: Tot mai multe organisme financiare si analisti economici au identificat mai multe semne care prevestesc declansarea unei crize…

- Tot mai multe organisme financiare si analisti economici au identificat mai multe semne care prevestesc declansarea unei crize economice. Chiar si Nouriel Roubini, supranumit profetul crizei, a nominalizat cateva pericole.

- Tot mai multe organisme financiare si analisti economice au identificat mai multe semne ale care prevestesc declansarea unei crize economice. Chiar si Nouriel Roubini, supranumit profetul crizei, a nominalizat cateva pericole.