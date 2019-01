O nouă companie aeriană cu preţuri MICI intră în România Compania germana low-cost subsidiara a Lufthansa, Eurowings se va alatura din iunie companiilor aeriene care opereaza de pe Aeroportul International Traian Vuia Timisoara prin introducerea zborurilor din Stuttgart, Germania spre orasul din Banat, scrie T2T.ro. Zborurile vor debuta incepand din 3 iunie 2019 cu o frecventa de 3 zboruri saptamanale in zilele de Luni, Miercuri si Vineri. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

