- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța averse torențiale care vor cumula 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de mici și posibil medii dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului. Sunt vizate mai multe zone din vestul țarii,…

- Cinci judete din nordul si vestul tarii se afla sub Codul portocaliu de furtuni miercuri seara, potrivit unor avertizari nowcasting transmise de Administratia Nationala de Meteorologie informeaza Agerpres. Astfel, pana la ora 19:45, in mai multe localitati din judetele Suceava si Botosani se…

- Vremea se mai racește astazi, iar meteorologii au emis o alerta pentru mai multe zone din țara. Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat vreme severa imediata pentru doua judete din vestul tarii. Pana la ora 13.00, in Bihor si Arad se vor semnala frecvente descarcari electrice si ploi torentiale.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben care anunța instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate pentru mai multe județe din vestul țarii. Alerta va intra in vigoare astazi, la ora 18.00, și dureaza pana marți dimineața, la ora 6.00. „In cursul serii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vreme severa imediata pentru zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara „Fenomene meteorologice asteptate: Intensificari ale vantului cu rafale de 120-140 km/h. Fenomene asociate: ninsoare viscolita și transport de zapada.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Pasti. The post Alerta de vreme rea, prelungita! Furtuni si ploi torentiale, in mai multe regiuni. Cod galben de inundatii in vestul tarii appeared…

- Adniminstrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vant puternic in zona de vest a țarii. Alerta de vreme severa imediata vizeaza județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. Se vor semnala, Local, intensificari ale vantului cu viteze de 55-75 km/h. Codul galben este valabil…