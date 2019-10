Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala Horea din localitatea Cizer va gazdui duminica- 8 septembrie lanasarea volumului ”Cizer – 800 (1219-2019)”. Volumul, semnat de Petru Galis, a aparut la Editura Caiete Silvane in Colecția ”Monografii”, in acest an, cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj. Lansarea…

- O noua ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur” a inceput miercuri, la Alba Iulia. Timp de trei zile, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din muncipiu vor urca peste 30 de tineri talentați care duc mai departe bogata noastra zestre de cantec și port popular, dar și interpreți…

- Mai multe persoane au fost surprinse sambata de un cititor Alba24 aruncand moloz, lemne și alte gunoaie de la primul etaj al Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, peste balcon, direct pe scarile de acces de la intrarea principala in cladire. Se pare ca la primul etaj al cladirii funcționeaza…

- La Editura ”Caiete Silvane” in Colecția ”Roman”, cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj a aparut volumul ”Nu te lasa!” – Artemiu Vanca. Autorul s-a nascut in anul 1936, in satul Banisor, judetul Salaj. Este de profesie inginer si locuieste in Bucuresti. A scris si a publicat:…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) ar putea aloca fondurile necesare pentru reabilitarea Casei de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu. Imobilul, aflat in centrul orașului, a fost cumparat in urma cu un an de primarie de la lichidatorul care a scos la vanzare patrimoniul Asociației care administra…

- INCREDIBIL… Orice vasluian stie ca, de 30 de ani, nu s-a investit niciun leu in modernizarea Casei de Cultura a Sindicatelor, din centrul orasului, o cladire care miroase ingrozitor, in interior, cu grupuri sanitare distruse si scaune care stau gata sa se rupa. Iarna, organizarea unei actiuni in sala…

- Doua noi monografii au aparut la Editura ”Caiete Silvane” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj: Ileana Grațiana Pop, ”Ciumarna – satul in care m-am nascut” și Angela Maxim, ”Rastolțu Mare și istoria neamului meu”. Ileana Grațiana Pop, ”Ciumarna – satul in care m-am nascut”, prefața de Marin…

- O femeie de 40 de ani s-a ales cu o sanctiune contraventionala dupa ce politistii locali au gasit-o in fantana arteziana din fata Casei de Cultura a Sindicatelor, unde s-a gandit sa se scalde pentru a scapa pentru cateva minute de efectele caniculei.