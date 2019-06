O judecatoare britanica a decis intreuperea sarcinii unei femei cu dizabilitati intelectuale severe, in ciuda opozitiei din partea mamei acesteia din urma, fosta moasa, cu care locuieste si care s-a aratat dispusa sa creasca copilul impreuna cu fiica ei. La randul sau, tanara, aflata in 22 saptamani de sarcina, ar fi exprimat in felul sau dorinta de a naste copilul.