Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, director tehnic la Google, a dat in judecata compania acuzand-o de discriminare de gen și incalcarea Pactului Egalitații din SUA. Ulku Rowe susține ca a fost platita cu „sute de mii de dolari” mai puțin de cat colegii ei barbați, adesea mai puțin calificați decat ea. Cand s-a plans conducerii…

- Președintele SUA, Donald Trump, s-a certat cu alți lideri ai clubului G7 in timpul summitului de la Biarritz, in sudul Franței, scrie publicația britanica The Guardian. In timpul cinei la deschiderea oficiala a summit-ului, Trump a insistat ca prezența președintelui rus este necesara pentru a discuta…

- Atacul a avut loc la centrul islamic al-Noor, din orasul Oslo, Norvegia. Un tanar a deschis focul in moschee și a ranit o femeie de 75 de ani, inainte sa fie imobilizat de ceilalti credinciosi si arestat. Suspectul care are in jur de 20 de ani a intrat in lacașul de cult imbracat intr-o uniforma neagra,…

- O femeie din Timisoara a fost amendata cu 500 de lei dupa ce a sunat la 112 si i-a chemat pe pompieri sa intervina pentru a preveni un incendiu. Femeia a spus ca a ramas blocata afara din casa si are o oala pe foc. In realitate, femeia nu avea nicio oala pe foc, uitandu-si doar cheile in casa.

- Cel puțin 52 de deținuți au murit, in urma unei revolte care a avut loc in penitenciarul Altamira din regiunea braziliana Para. Oficialii penitenciarului au precizat ca o grupare de traficanți de droguri au invadat aripa pușcariei controlate de rivali, au decapitat 16 prizonieri și au fac foc mai multor…

- Scene violente au fost filmate in centrul Aradului. Un barbat a fost batut de o femeie, cel mai probabil soția sa, sub privirile impasibile ale trecatorilor care au preferat sa filmeze bataia. Scandalul a degenerat dupa ce femeia și barbatul, ambii trecuți de prima tinerețe, și-au aruncat vorbe grele,…