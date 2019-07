Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Skvortsov de la agentia rusa Roskosmos, Andrew Morgan de la NASA si Luca Parmitano de la Agentia Spatiala Europeana urmeaza sa decoleze la ora 16:28 GMT de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan. Aceasta misiune, programata pentru 20 iulie, are loc in ziua in care se implinesc fix…

- Trei astronauti, din Statele Unite, Italia si Rusia, urmeaza sa decoleze sambata spre Statia Spatiala Internationala (ISS), o misiune care coincide cu marcarea a 50 de ani de la aselenizarea istorica a misiunii Apollo 11, relateaza AFP. Alexander Skvortsov de la agentia rusa Roskosmos, Andrew Morgan…

- Rusia a lansat cu succes propriul sau telescop spatial, sambata, de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, instrument ce va inlocui pe orbita modelul precedent ce s-a defectat in luna ianuarie, transmite AFP. Racheta portanta Proton-M a fost lansata cu succes pentru a plasa pe orbita telescopul Spektr-RG,…

- Racheta Soyuz-2.1a a fost lansata la ora locala 8:41 (05:41 GMT) de pe cosmodromul Vostochny din Extremul Orient rus, se arata intr-un comunicat emis de Roskosmos. Satelitul hidrometeorologic rusesc Meteor-M No.2-2 a fost plasat cu succes pe orbita, la o altitudine de circa 832 de kilometri,…

- Capsula spatiala Soyuz care ii avea la bord pe rusul Oleg Kononenko, americanca Anne McClain si canadianul David Saint-Jacques a aterizat in Kazahstan la ora 02.48 GMT, potrivit imaginilor furnizate de NASA. Dupa sase luni petrecute in spatiu, cei trei astronauti au avut nevoie sa fie ajutati…

- Poliția a reținut sute de persoane în Kazahstan, pe fondul protestelor neautorizate care au avut loc în urma alegerilor prezidențiale anticipate de duminica, pe care oponenții îl considera un exercițiu fals în democrație, relateaza Associated Press citat de Mediafax.Ofițerii,…

- NASA va trimite pentru prima oara o femeie pe Luna in 2024, in cadrul proiectului "Artemis", in reluarea misiunilor cu echipaj spre satelitul natural al Pamantului. Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a declarat, marti, intr-un eveniment difuzat pe internet, ca i-ar placea ca fiica sa, in varsta…

- Se implinesc 38 de ani de la zborul istoric in spațiu al lui Dumitru Prunariu. Chiar și dupa aproape 4 decenii, performanța romanului e unica. In 1981, Prunariu a participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului Intercosmos prin care URSS iși ajuta aliații sa faca acest zbor.