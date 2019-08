O ambulanță care transporta un pacient în stare gravă a fost implicată într-un accident la Cluj-Napoca O ambulanța care transporta un pacient in stare grava, preluat de la aeroport, unde a fost adus cu elicopterul SMURD, a fost implicata, marți, intr-un accident rutier, in Cluj-Napoca. Nu au fost persoane ranite, iar autospeciala și-a continuat drumul, anunța MEDIAFAX. Citește și: Șeful INML face anunțul! Rezultatele au fost doar preliminare, continuam expertizele O ambulanța SMURD care transporta un pacient in stare critica, sosit la aeroport cu elicopterul SMURD, a fost implicata intr-un eveniment rutier pe strada Moților, din Cluj-Napoca. Potrivit IPJ Cluj, nu au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

