O adolescentă din Iaşi a minţit că a fost răpită pentru a fugi la Bucureşti 'Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala Ciurea au fost sesizati prin numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 de o femeie, de 36 de ani, din comuna Scheia, ca a fost anuntata de fiica sa, in varsta de 14 ani, ca ar fi fost rapita de pe strada de catre persoane necunoscute. Politistii s-au deplasat la fata locului si au identificat minora pe raza comunei Scheia. Femeia a declarat ca in dimineata zilei de 24 august, in timp ce se deplasa spre satul Scheia, fata ar fi fost luata la ocazie cu un autoturism tip duba, dupa care ocupantii acestuia ar fi legat-o de maini si picioare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O minora de 16 ani din judetul Suceava, disparuta de la domiciliu, a fost identificata de politistii vranceni pe raza comunei Suraia, la un tanar de 22 de ani pe care l-ar fi cunoscut pe retelele de socializare, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Duminica, in jurul…

- "Duminica, in jurul orei, ora 12,30, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Golesti au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca pe raza comunei Suraia se afla o minora necunoscuta, in varsta de aproximativ 16 ani. Politistii au identificat minora si au stabilit ca aceasta ar…

- Cateva zeci de masini au plecat din Iași, sambata dimineata, spre Bucuresti pentru a participa la protestul din Piata Victoriei. Cei mai multi dintre protestatari doresc constructia Autostrazii A8 – Ungheni – Iasi – Targu Mures, informeaza HotNews.Protestatarii sunt așteptați sa ajunga in București…

- O acțiune de cautare a unei adolescente a avut loc, marți, la Mangalia, in județul Constanța, dupa ce o femeie a anunțat la 112 ca fiica ei a fost rapita. „La data de 6 august, in jurul orei 18.40, polițiștii din Mangalia au fost sesizați prin 112 de catre o femeie de 29 de ani, cu privire…

- Mai sunt doar cateva zile pana la protestul organizat la exact un an de la demonstrațiile violente din Piața Victoriei din 10 august 2018, care s-au soldat cu sute de raniți de ambele parți, protestatari și jandarmi, și cu dosare penale inca nefinalizate. Atelier de creat bannere La protestul de sambata…

- Un tanar din București a fost confundat de polițiști cu un talhar. Acesta corespundea semnalmentelor date de o femeie careia i se furase telefonul pe strada. Joi, polițiștii din cadrul Secției 7 din Capiutala au fost anunțați de o femeie in varsta de 34 de ani ca un barbat necunoscut i-ar fi smuls telefonul…

- Dupa decapitarea in bloc a conducerii PNL Bucuresti si a conducerilor celor sase organizatii PNL de sectoare din Capitala, pentru rezultatele de la alegerile europarlamentare, presedintele formatiunii, Ludovic Orban, a inceput analiza extinsa a rezultatelor din filialele judetene, au relatat surse din…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași, impreuna cu carabinierii Comandamentului Regional al Carabinierilor din Bergamo au efectuat opt percheziții domiciliare, in municipiul Pașcani și in zonele limitrofe și 10 percheziții…