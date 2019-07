Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a comunicat luni ca planurile Turciei privind activitati de forari exploratorii pe coasta Ciprului sunt ingrijoratoare si reprezinta o escaladare inacceptabila a tensiunilor in jurul insulei din Marea Mediterana, informeaza Reuters potrivit news.ro„Intentia declarata a Turciei…

- Marea majoritate a membrilor prezenti ai Comisiei pentru Afaceri Externe a Senatului american a aprobat "Proiectul pentru Securitate si Colaborare Energetica în Mediterana de Est", pe scurt East Med Act, cum este mentionat în presa. Proiectul a fost depus în luna aprilie…

- Uniunea Europeana a avertizat Turcia ca risca impunerea unor sancțiuni daca va continua activitațile de „forare ilegala” in apele teritoriale ale Ciprului, informeaza BBC, relateaza Mediafax. Ciprul face parte din Uniunea Europeana, insa legislația comunitara este suspendata in zona de nord a insulei,…

- Uniunea Europeana a avertizat Turcia ca risca impunerea unor sancțiuni daca va continua activitațile de „forare ilegala” în apele teritoriale ale Ciprului, informeaza BBC preluat de Mediafax.Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat la Bruxelles ca acțiunile…

- Prin semnarea miercurea trecuta a unui acord cu un gigant energetic al SUA, Noble, adminsitratia Ciprului grecesc a facut un pas important în ceea ce priveste lucrarile de exploatare a gazelor din Mediterana de Est, potrivit Milliyet, citat de Rador.Acest proiect, prin care se urmareste valorificarea…

- Romania are ocazia de a deveni cel mai mare producator de gaze din Uniunea Europeana, avand in vedere zacamintele din Marea Neagra, daca Marea Britanie va parasi spatiul comunitar, a declarat, marti, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte de profil."Pentru Romania, gazul…

- Hotararea instantei a fost primita cu aplauze din partea publicului prezent in sala de audieri si cu ovatii cand cei doi jurnalisti au iesit liberi, potrivit jurnalistilor AFP de la fata locului. Sener Levent, redactor-sef al cotidianului cipriot-turc Afrika si candidat la alegerile europene din…

- Responsabili americani s-au aratat ingrijorati si au cerut Turciei sa nu mearga inainte cu proiectele privind inceperea activitatilor de forare a gazelor in 'zona economica exclusiva a Ciprului', informeaza luni France Presse potrivit Agerpres. Uniunea Europeana a adresat recent Turciei o cerere…