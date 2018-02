NYT: Veniti cu noi la masa UE, li s-a spus aspirantilor balcanici

Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters.

- Forțele Armate ale Statelor Unite ale Americii nu sunt pregatite sa faca fața provocarilor venite din partea Rusiei și a Chinei. Acest lucru a fost declarat de angajatul Centrului pentru Noua Securitate Americana Paul Scharre.

- Presedintele Donald Trump a aprobat declasificarea unui memoriu care se refera la modul in care FBI desfasoara o ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2017, relateaza Reuters. Trump ar fi spus despre memoriu ca acesta arata o poveste rusionoasa si ca "multor…

- Uniunea Europeana va mentine deschisa perspectiva integrarii a sase state din Balcanii de Vest pana in 2025 intr-o incercare de a da un nou suflu extinderii blocului comunitar, de a consolida controlul asupra migratiei si de a combate influenta rusa in aceasta perioada instabila. UE a inceput negocierile…

- Pachetul de masuri legislative adoptate de SUA impotriva „industriei de aparare“ a Rusiei au condus deja la pierderi de miliarde de dolari, de aceea nu sunt necesare momentan noi sancțiuni, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat american Heather Nauert, potrivit Reuters. „Astazi am informat…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la…

- Directorul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, ca batalia finala din Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor se va da intre reprezentativa Romaniei si cea a Serbiei. "Este o grupa echilibrata, dar eu totusi cred ca noi si sarbii avem ceva in plus fata de Muntenegru…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Lausanne....

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- Serbia si Muntenegru sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, posibil in 2025, a declarat intr-un interviu pentru Reuters comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn. Uniunea Europeana lanseaza un efort diplomatic de a accelera pasii pentru aderarea…

- Serbia si Muntenegru au toate sansele sa fie urmatoarele tari care sa adere la Uniunea Europena, cel mai probabil pana in anul 2025, a declarat, vineri, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Reactivarea discutiei cu privire la denumirea oficiala a FRI Macedonia are legatura cu dorinta SUA de a integra aceasta tara in NATO, a precizat ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, potrivit Rador.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a avut vineri convorbiri telefonice cu omologii sai iranian Javad Zarif si turc Mevlut Cavusoglu în contextul pregatirilor pentru Congresul dialogului national sirian preconizat pentru sfârsitul lunii ianuarie la Soci, relateaza agentia de presa Reuters.…

- Poliția franceza a anunțat ca toate bijuteriile furate in timpul jafului armat de la celebrul hotel Ritz din Paris au fost recuperate. Acestea au fost gasite intr-o geanta care probabil a fost scapata de unul dintre hoți, relataza BBC News. „Pot sa confirm ca toate bijuteriile furate au fost gasite…

- Expert al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene de la Washington, Janusz Bugajski, considera ca Moscova prin propaganda si provocari constante va continua sa provoace tensiuni intre Muntenegru si Serbia si intre statele din Balcanii de Vest. Bugajski a declarat pentru cotidianul "Pobjeda" de…

- Politica autoritara și restrângerea statului de drept reprezinta o problema tot mai mare pentru companiile germane interesate sa investeasca in strainatate, arata un studiu citat de publicatia Die Welt scrie paginaderusia.ro „Investițiile companiilor straine reprezinta…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- Administratiile de la Ankara si Kremlin au semnat un contract in valoare de 2,5 miliarde de dolari in urma caruia Federatia Rusa va furniza Turciei sistemele de racheta sol-aer S-400. Acordul a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat…

- Din cauza ingrijorarii provocate de extinderea influentei Rusiei, Congresul SUA a solicitat sefului Pentagonului, James Mattis, sa pregateasca o analiza privind cooperarea militara a fiecarui stat din Balcanii de Vest cu Rusia. Mattis trebuie sa prezinte raportul Comisiilor de aparare si de politica…

- Slovenia intentioneaza sa vanda in 2019 cele mai mari banci detinute de stat, Nova Ljubljanska Banka (NLB) si Abanka, a anuntat joi ministrul de Finante, Mateja Vranicar Erman, transmite Reuters. Guvernul vrea sa inceapa anul viitor vanzarea majoritatii actiunilor NLB, printr-o Oferta Publica…

- Serbia negociaza achiziționarea de elicoptere militare din Rusia, precum și crearea unei baze speciale de reparații, care va permite prezența personalului militar rusesc în regiune, scrie paginaderusia.ro cu referire la The Associated Press. Agenția noteaza ca livrarea de arme din…

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Președintele sarb Alexander Vucic l-a asigurat pe omologul rus Vladimir Putin ca Serbia nu va impune sancțiuni impotriva Rusiei din cauza anexarii ilegale a Crimeei. Declarația a fost facuta dupa discuțiile de la Moscova purtate de cei doi, scrie Balkaninsight. Vucic a reiterat astfel poziția Serbiei…

- Vestigiilor materiale ale vlahilor/romanilor din Herțegovina au fost foarte puțin studiate in Romania. Vestigiile vlahilor sunt monumentele funerare ridicate in Herțegovina dar și in cateva locuri din Serbia, Muntenegru și Croația. Monumentele funerare ale vlahilor sunt datate incepand cu secolul al…

- In ultimii doi ani de mandat al echipei Jean-Claude Juncker, Comisia Europeana incearca sa elimine impresia ca Balcanii de Vest au fost inlaturati de pe agenda reala a extinderii - si ca politica de extindere, in ansamblul ei, a fost pusa intre paranteze. Desigur ca opinia publica din statele membre…

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters.

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va disputa partida cu Cehia, din optimile Campionatului Mondial din Germania, luni, de la ora 18.30, la Leipzig, a anuntat forul international de profil, care a publicat programul tuturor celor opt partide din aceasta faza eliminatorie a competitiei.Programul…

- Comisia Europeana inca nu si-a finalizat strategia de extindere a Uniunii Europene catre Balcanii Occidentali, dar cu siguranta documentul se va concentra pe Serbia si Muntenegru, a anuntat miercuri executivul comunitar, citat de TANJUG. Proiectul strategiei de extindere a UE urmeaza sa includa criteriile…

- Presedintele american Donald Trump le-a cerut in vara, in mai multe randuri, unor senatori republicani de rang inalt sa puna capat anchetei Comisiei pentru Informatii cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane din 2016, inclusiv presedintelui Comisiei, dezvaluie The New York Times, citand…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei si pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a tarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Există mai multă disponibilitate (decât în…

- Ministrul de externe libanez Gebran Bassil a declarat, vineri, ca criza declansata de demisia prim-ministrului tarii face parte dintr-o "incercare de a crea haos in regiune", au relatat posturile de televiziune locale, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Saad al-Hariri a renuntat la functia…

- Comisia Europeana propune o extindere a regulilor privind piata interna a energiei din Uniunea Europeana pentru a acoperi si conductele de gaz offshore, cum este cazul gazoductului Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania pe sub Marea Baltica si pe care executivul comunitar il considera o subminare…

- Președintele Consiliul European, Donald Tusk, a cerut statelor membre ale Uniunii Europene sa adopte rapid o schimbare a regulilor pentru a ajuta blocul comunitar in incercarea de a reglementa viitoarea conducta Nord Stream 2 a Rusiei, relateaza Reuters. Comisia Europeana propune o extindere…

- Din ce în ce mai multe țari urmeaza procedeele Rusiei și Chinei în ceea ce privește manipularea utilizatorilor rețelelor sociale și urmarirea opozanților pe Internet, semnaleaza un raport publicat marți de organizația Freedom House, relateaza AFP citata de Agerpres. Raportul avertizeaza…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și autoutilitarele noi pana in 2030, comparativ cu 2021, cu un obiectiv intermediar vizand reducerea cu 15% pana in 2025, insa aceste propuneri trebuie negociate cu statele membre și Parlamentul european…