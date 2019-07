Heroina, morfina, metadona, codeina: consumul unuia sau mai multor opioide este motivul a 1.021 de decese (86%).



In cazul in care Scotia ar fi considerata o tara independenta, numarul de decese legate de droguri, raportat la populatie, ar fi mai mare decat in orice tara din UE. Acest procent este de asemenea de trei ori mai mare decat pentru intreg Regatul Unit.



Potrivit statisticilor, cele mai multe decese s-au inregistrat in randul barbatilor (72%), in grupa de varsta 35-44 de ani (37%) si in zona Glasgow (33%), cel mai mare oras din vestul Scotiei.



Aceste cifre…