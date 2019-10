Stiri pe aceeasi tema

- Într-un context politic dificil (joi tocmai ce a fost demis Guvernul de catre Parlament), vineri își vor prelua mandatele în Consiliul de Administrație al Bancii Centrale cei 9 membri votați în vara de catre Parlament, dintre ei 5 fiind la cel puțin al doilea mandat, iar 4 fiind…

- Leonardo Badea a demisionat din functia de presedinte al ASF, pentru o poziție de viceguvernator la BNR. Atribuțiile, preluat de Doina Dascalu Leonardo Badea si-a depus demisia din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) incepand cu data de 11 octombrie 2019, au declarat…

- 'Creditarea creste in termeni nominali sub cresterea PIB-ului. Cu alte cuvinte, cu greu putem sa o adaugam la suplimentul de cerere agregata care impinge inflatia CORE2 ajustat, deci cea pe care o putem controla noi, in sus. Este un factor important in ceea ce priveste cererea agregata, dar in conditiile…

- Bancnota va fi lansata in anul 2020. Pe bancnota de 20 de lei va fi Ecaterina Teodoroiu, dupa cum a decis Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), in ședința din 30 iulie, informeaza instituția, potrivit Mediafax. Bancnota va avea valoarea nominala de 20 de lei. Aceasta…

