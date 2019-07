Stiri pe aceeasi tema

- Tarom a intrat in vizorul procurorilor anti-mafia. DIICOT a facut 25 de percheziții inclusiv la sediul companiei și la un birou al sindicatului de unde a ridicat documente. Tarom este una dintre companiile cu cele mai mari probleme dintre cele controlate de stat.

- O inregistrare din dosarul lui Ludovic Orban arata cum deputatul i-a cerut bani unui om de afaceri, pentru finantarea campaniei sale electorale. Politicianul i-a spus acestuia „te gandesti daca poti sau imi dai un sut in fund”, potrivit rechizitoriului transmis instantei, informeaza News.ro. Procurorii…

- Agentia Nationala de integritate a transmis un comunicat de presa prin care a anuntat ca un functionar public din Dolj si unul din Olt au fost gasiti in stare de incompatibilitatea. Emilia Anda Ivan, functionar public in cadrul Primariei Murgasi, ...

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate in cazul a doi alesi locali si a patru functionari publici. Potrivit unui comunicat al ANI transmis, luni, AGERPRES, Daniel Florin Florea, primar si fost viceprimar al comunei Checea, judetul Timis, s-a aflat in stare de…

- Simina Marinela, in varsta de 46 de ani, este femeia din Bucuresti care a murit marti de dimineata, dupa s-a aruncat in mare, la Mamaia. Anchetatorii au gasit un bilet de adio in geanta pe care o avea cu ea, 5.000 de euro si 1.200 de lei. In varsta de 46 de ani, femeia, mama a doua fetite, si-a luat…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 25 aprilie 2019, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, doamna Jiang Yu. Șeful Guvernului de la București a adresat fe...

- Trei barbati sunt cercetati sub control judiciar de politistii din Capitala, ei fiind suspectati ca au comis, in perioada martie-aprilie, sase furturi din autoturisme. Doi dintre ei au fost prinsi in flagrant miercuri, cand au intepat roata unei masini, iar in timp ce proprietarul incerca sa o schimbe,…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice (DICE) si procurori de la Parchetul Capitalei efectueaza luni percheziții la centrul comercial Unirea din București, precum și la domiciliul unui director general al magazinului. Perchezițiile au loc intr-un dosar de delapidare, au declarar…