Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 28 ianuarie – 3 februarie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

TAROT. BERBEC

Rege de pentagrame

Aceasta carte inseamna autoritate, traditie si succes la bani. Este un semn ca acum nu este momentul sa faci pe razvratitul, ci sa urmezi cai deja batatorite.…