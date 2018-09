Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, in urma unei sedinte a cabinetului sau, ca isi va mentine calmul si nu va renunta la planul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Premierul britanic Theresa May va decide, in cele din urma, sa abandoneze strategia sa de mentinere a unor relatii comerciale stranse cu Uniunea Europeana dupa Brexit, intrucat aceasta duce lipsa de sprijin, a avertizat luni un important parlamentar conservator britanic, citat de Reuters. Jacob…

- Premierul britanic, Theresa May, se pregateste pentru o saptamana dificila dupa esecul inregistrat la summitul european informal ce s-a desfasurat miercuri si joi la Salzburg, in Austria, tara care detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului UE.

- Romanii nu isi vor pierde drepturile de cetateni europeni dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Theresa May a facut aceeasi promisiune tuturor celor care traiesc legal in Anglia si a insistat c?...

- Premierul britanic Theresa May va prezenta "in scurt timp" europenilor o noua propunere privind frontiera irlandeza, unul dintre ultimele obstacole in contextul negocierilor cu UE in dosarul Brexit, relateaza AFP.

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, s-a declarat duminica "agasata" de speculatiile privind viitorul sau politic, relateaza AFP preluat de agerpres.

- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile...

- Premierul britanic, Theresa May, i-a atenționat pe membrii partidului sau divizat ca s-ar putea sa nu mai fie ”niciun Brexit” daca distrug planul sau de a crea o relație apropiata cu Uniunea Europeana, dupa ieșirea din blocul european, relateaza Reuters.