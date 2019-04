Stiri pe aceeasi tema

- Alte cel putin 28 de persoane au fost ranite in explozie, potrivit Observatorului. Grupul de salvatori voluntari Castile albe a evocat de asemenea cifra de 15 morti in urma exploziei din Idlib, provincie controlata in mare parte de organizatia Hayat Tahrir al-Sham, afiliata la Al Qaida. Explozia…

- Ministerul de Externe rus a respins vineri concluziile raportului mult asteptat al procurorului special al SUA Robert Mueller si considera ca acesta nu a reusit sa prezinte nicio dovada privind un amestec al Rusiei in alegerile din 2016 din SUA, relateaza agentiile de presa ruse citate de Reuters.…

- Ministerul de Externe rus a respins vineri concluziile raportului mult asteptat al procurorului special al SUA Robert Mueller si considera ca acesta nu a reusit sa prezinte nicio dovada privind un amestec al Rusiei in alegerile din 2016 din SUA, relateaza agentiile de presa ruse citate de Reuters.…

- Ministerul de Externe al Rusiei a declarat miercuri ca planurile de crestere a prezentei NATO in Marea Neagra vor declansa noi provocari din partea Ucrainei in Marea Neagra, potrivit agentiilor de presa EFE si TASS. 'Dupa militarizarea nord-estului Europei, linistit anterior sub aspect militar,…

- Cele doua avioane ale fortelor aeriene rusești care au aterizat duminica pe un aeroport din Venezuela ar fi avut la bord membrii ai forțelor speciale ruse, printre care și specialiști în securitate cibernetica, a transmis un oficial guvernamental american, citat de Reuters, informeaza Mediafax.…

- Avioane de razboi rusesti au efectuat un atac coordonat cu Turcia asupra unui depozit de arme in provincia siriana Idlib, controlata de rebeli, a anuntat agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Atacul a vizat un depozit de drone si alte arme ale gruparii militante Hayat Tahrir…

- Rusia a avertizat joi Turcia ca nu are niciun drept sa creeze o „zona sigura” pe teritoriul Siriei fara a avea acordul președintelui Bashar al-Assad, în cadrul unui summit organizat la Soci pentru a discuta soarta conflictului sirian, scrie Reuters.La discuții au participat…

- Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marti SUA ca ar încerca sa se amestece în afacerile interne ale Republicii Moldova, unde vor avea loc alegeri parlamentare la 24 februarie, conform unui comentariu al diplomatiei ruse citat de agentia de presa oficiala TASS. „Ingerinta…