- Cetațeanul olandez in varsta de 47 de ani, banuit ca a rapit-o și ucis-o pe fetița de 11 ani, din Dambovița, s-a sinucis. Potrivit unor surse apropiate anchetei, barbatul s-ar fi aruncat in fața unui TIR, pe autostrada, scrie digi24.ro. Autoritațile romane au confirmat pentru Digi24 ca olandezul suspectat…

- Apar informații incredibile despre olandezul care a ucis-o pe Mihaela, fetița din Dambovița care disparuse de acasa de doua zile. Barbatul a fugit din Romania la scurt timp dupa crima și se pare ca putea fi impiedicat sa faca acest lucru.

- Olandezul pedofil a venit in fiecare an in Romania, din 2016, in cautare de victime. Cetateanul strain care a rapit, a violat si a omorat o fetita de 11 ani din Dambovita a fost pus sub acuzare, dar trebuie adus in tara.