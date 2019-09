Stiri pe aceeasi tema

- Un atentat cu masina-capcana revendicat de talibani si care viza un imobil al serviciilor de informatii din Qalat, in sudul Afganistanului, s-a soldat cu 10 morti si 85 de raniti, potrivit guvernatorului provinciei Zabul, informeaza joi AFP, conform agerpres.ro. "In aceasta dimineata, o masina-capcana…

- "In aceasta dimineata, o masina-capcana a vizat NDS (serviciile de informatii afgane). Spitalul regional care este situat in acelasi loc a fost distrus in atac. Zece persoane au murit si 85 au fost ranite", a declarat Rahmatullah Yarmal. Atacul a fost revendicat de un purtator de cuvant al…

- ''In aceasta dupa-amiaza, un kamikaze s-a detonat in interiorul unui centru de inregistrare a documentelor de identitate electronice. Fortele de securitate sunt in zona pentru a salva personalul", a declarat, la randul sau,un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar, Ataullah Khogyani,…

- Atacurile armate au vizat Massoud Square in Kabul, in apropierea Ambasadei Statelor Unite, potrivit TOLO care arata imagini dupa atacurile teroriste de marti. Presa a informat si despre Ministerul de Interne care a afirmat ca Ministerul Apararii a fost la randul acestuia victima unui atac…

- 'Am aflat cu deosebita tristete de uciderea unui membru al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul si de ranirea unui alt oficial al reprezentantei diplomatice in atacul terorist de luni. Condamn acest atac ingrozitor. Transmit condoleante familiilor victimelor. Acest incident scoate in evidenta…

- Alte circa 120 de persoane au fost ranite in atac, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi, citat in comunicat.Potrivit lui Rahimi, toate victime sunt afgani civili si angajati ai taberei, care gazduieste contractori straini si organizatii non-guvernamentale.Cinci…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 25 au fost ranite, inclusiv un candidat la funcția de vicepreședinte al Afganistanului, în urma unui atentat care a avut loc duminica în zona centrala a orașului Kabul, au anunțat reprezentanți ai autoritaților, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Doua persoane au fost ucise, iar candidatul la functia de vicepresedinte al tarii, in tandem cu seful statului in exercitiu, Ashraf Ghani, a fost ranit duminica in urma unei puternice explozii produse in centrul capitalei Kabul, informeaza Reuters. Acest atac, care a avut loc pe o artera din apropierea…