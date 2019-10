Noi ajutoare financiare pentru fermierii sălăjeni: 1.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați cultivați cu legume Fermierii salajeni vor putea beneficia de un nou tip de ajutor de la stat, de anul viitor. Pentru 1.000 mp cultivați cu castraveți, vinete sau ardei, vor putea primi 1.000 de euro, contravaloarea in lei. Un solicitant poate beneficia de ajutor de minimis pentru maximum doua culturi de legume in anul de cerere. Beneficiarii depun o cerere de inscriere in program, insoțita de documentele care atesta calitatea de producator, pana cel tarziu la data de 17 februarie (2020) inclusiv. Beneficiarii acestui ajutor financiar pot fi: producatori agricoli persoane fizice care… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

