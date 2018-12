Nivelul taxei pe activele bancare propus prin noua OUG, cel mai ridicat din UE "La acest moment, asa cum este redactata propunerea legislativa privind instituirea unei taxe pe activele bancare, indica faptul ca aceasta ar urma sa fie perceputa trimestrial, ceea ce poate conduce la interpretarea ca aceasta va fi platita de 4 ori pe parcursul unui an, rezultand un nivel al taxei foarte ridicat. La actualul nivel al dobanzilor interbancare ROBOR, aceasta taxa s-ar putea ridica la un nivel de 3,6% anual, in conditiile in care valoarea activelor nete ale bancilor era de 445 de miliarde de lei, la sfarsitul lunii septembrie, conform datelor BNR - aceasta ar rezulta in incasari… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

