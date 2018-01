Stiri pe aceeasi tema

- Fluviul Sena devine o amenintare tot mai mare pentru locuitorii Parisului. Nivelul apei in rau a ajuns la 5,8 metri. Drept masura de precautie, peste 1.500 de oameni au fost evacuati din propriile case.

- Operatorul de stat Tarom a lansat o oferta cu bilete reduse, cu prețuri care pornesc de la 99 de euro, cu bagaj de cala gratuit și cu toate taxele incluse. Potrivit unui anunț al companiei, oferta este valabilă în perioada 29 ianuarie-2 februarie, pentru călătoriile cuprinse…

- Sena a atins luni dimineata nivelul maxim prevazut pentru actualul episod de crestere a apelor la trecerea sa prin Paris - 5,84 metri - care este insa departe de nivelul de 6,10 metri atins in 2016, cand doua persoane au murit in regiunea pariziana, relateaza agentiile EFE si AFP. Autoritatile…

- Celebra statuie a soldatului infanterist de pe Podul Alma din Paris, scufundata in apa pana la jumatatea coapsei, reprezinta dovada ca nivelul fluviului Sena care traverseaza capitala Frantei continua sa creasca, dupa ce a provocat deja evacuari ale rezidentilor si intreruperi ale alimentarii cu…

- Ministerul Afacerilor Externe iși exprima profundul regret fața de trecerea la cele veșnice a unei personalitați de excepție a Romaniei, istoricul, diplomatul și omul de cultura Neagu Djuvara. Licențiat in istorie la Sorbona in 1937, cu un doctorat in drept (1940) și un doctorat de stat sub conducerea…

- Situatia din capitala Frantei devine tot mai grava. Fluviul Sena s-a revarsat, asa ca zeci de case risca sa ajunga sub ape. Localnicii sunt disperati si asteapta interventia autoritatilor. Primaria din Paris a instituit o celula de criza.

- Sena s-a revarsat, la Paris, nivelul fluviului fiind miercuri de peste cinci metri si estimandu-se ca sambata va ajunge la 6,2 metri. Autoritatile pariziene au constituit o celula de criza, iar Muzeul Luvru si-a inchis o parte a nivelului rezervat colectiei de arta islamica, relateaza presa franceza,…

- Senatorul PSD Robert Marius Cazanciuc a afirmat, miercuri, ca liderii politici romani care au infaptuit Mica Unire, in urma cu 159 de ani, au stiut sa foloseasca diplomatia pentru implinirea idealurilor nationale, mentionand, in context, ca "vom fi respectati, apreciati sau sprijiniti daca vom demonstra…

- Apa fluviului Sena se ridica la cel putin 3,3 metri deasupra nivelului normal, scrie BBC. Locuitorii din Paris au fost sfatuiti sa ”isi ia masuri de precautie extreme”, dupa ce nivelul Senei a crescut cu 3 metri fata de limita normala, iar apele fluviului s-au revarsat pe strazi. Autoritatile au inchis…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor in comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate in China,…

- Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic intr-o inregistrare video. El a fost retinut marti la Nimes, in sudul Frantei, de Directia Generala a Securitati Interne (DGSI), care a confiscat in urma unor perchezitii produse…

- Teatrul sucevean care poarta numele celebrului dramaturg Matei Vișniec va susține anul acesta o reprezentație la Paris, capitala Franței, dar și una dintre marile capitale culturale ale lumii.„Am primit o scrisoare de la Institutul Cultural Roman – la inceputul lunii septembrie, Teatrul ...

- In ceea ce privește situația amintita de ziarul saptamanal 7 EST, va putem confirma ca, pana la data de 12 ianuarie 2018, Blue Air a achitat catre Aeroportul Internațional Iași aproximativ 3,5 milioane de lei. Dorim sa precizam faptul ca, la randul sau, Aeroportul Internațional Iași are de achitat catre…

- Conducerea Casei Judetene de Pensii Galati a facut publice ultimele noutati legislative care aduc multe noutati, incepand cu data de 01 ianuarie 2018, in plata contributiilor de asigurari sociale. Printre schimbarile introduse, pe care vi le prezentam sintetizat mai jos, un element de noutate il reprezinta…

- Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii ’60-’70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate și a facut furori la Paris, unde a impresionat cu piese precum „Ploaia și noi” sau „Țarancuța”. In acea ...

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Washingtonul ar putea, "teoretic", sa revina in acordul climatic de la Paris, cu conditia ca acesta sa nu afecteze latura competitiva a Statelor Unite, informeaza site-ul Politico.com.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- Nivelul fluviului Rin din sud-vestul Germaniei inregistreaza "o crestere puternica" de debit, a informat sambata dimineata o purtatoare de cuvant a autoritatii responsabile pentru gestionarea inundatiilor din orasul Mainz, citata de DPA. Fluviul a iesit deja din matca in mai multe locatii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera, remisa…

- Programul Centenar, Sezonul Franța – Romania, EUROPALIA sau pregatirile de preluare de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Sunt doar cateva dintre proiectele de mare anvergura, unice in istoria noastra culturala, pe care Institutul Cultural Roman (ICR) le pregatește pentru 2018…

- Saizeci si cinci de jurnalisti au fost ucisi in lume in 2017, dintre care cincizeci profesionisti, sapte "jurnalisti-cetateni" (bloggeri) si opt "colaboratori mass-media", potrivit bilantului anual publicat marti de Reporteri fara Frontiere (RSF) si citat de agentia France Presse. Acest bilant…

- „Am fost mereu mandra ca sunt romanca, desi in ultima vreme entuziasmul si vehementa mi-au cam disparut, coplesite fiind de o realitate dezarmanta. Am inceput usor-usor sa-mi caut argumentele care sa-mi pastreze nealterata credinta si mandria nationala, desi cu greu ma mai regaseam in peisajul care…

- Un om al strazii a sustras o suma uriașa de bani, mai exact 300.000 de euro, dintr-un depozit al Aeroportului Charles de Gaulle din Paris. Acesta a cautat prin toate coșurile de gunoi din aeroport...

- Primaria Huși 21 decembrie este ultima zi cand contribuabilii hușeni care iși achita obligațiile fiscale restante catre primarie beneficiaza de scutirea de la plata majorarilor de intarziere. Contribuabilii persoane fizice din Huși, cu excepția celor care desfașoara activitați economice (persoane fizice…

- Cantarețul de origine franceza Johnny Hallyday, supranumit „Elvis al Franței” a incetat din viața pe 6 decembrie, la varsta de 74 de ani, in urma unei lupte cu cancerul. Moartea lui șocanta a indurarat intreaga Franța, corpul starului fiind invins de cancerul pulmonar. Brigitte Macron, alaturi de soția…

- Franta si-a luat adio de la un idol - Johnny Hallyday. Peste 50 de mii de oameni au tinut sa-l omagieze pe marele artist, printr-o ceremonie plina de emotie si respect, desfasurata in plina strada, la Paris, timp de 3 ore.

- Așa cum s-a angajat in fața localnicilor, Primaria Cugir, a dat startul distracției pe patinoarul artificial situat in incinta Clubului Sportiv Orașenesc. Amenajat pe o suprafața de aproximativ 600 metri patrați și iluminat pet imp de seara, patinoarul artificial (in premiera la Cugir) s-a deschis vineri…

- In cadrul intalnirii au fost discutate evoluțiile recente privind programul nuclear al Coreei de Nord și au fost prezentate evaluari din mediul academic. La schimbul de opinii au participat Reinhold Brender, Director General pentru Japonia, Coreea, Australia, Noua Zeenlanda și Pacific in cadrul Serviciului…

- O femeie a fost gasita decedata pe marginea unui drum din judetul Suceava, politistii spunand ca ea locuia la cativa pasi de locul unde a fost descoperita. Potrivit unui comunicat al Tribunalului Suceava, marti, in jurul orei 8:30, un cetațean a sesizat prin SNUAU 112 ca pe raza satului Giurgești din…

- Istoria i-a fost potrivnica, lui si poporului sau. Intai a trebuit sa lupte impotriva nazistilor, iar mai apoi impotriva comunistilor. A fost un monarh constitutional, intr-o vreme in care Europa era dominata de dictatori. La 20 iulie 1927 a incetat din viata regele Ferdinand de Hohenzollern.…

- Terenurile pe care se afla cladirile fabricii, de aproximativ 10.000 de metri patrați, pot fi atractive pentru dezvoltatorii imobiliari, in contextul in care piața imobiliara din Cluj-Napoca este una dintre cele mai "incinse" din țara, scrie profit.ro. Clujana funcționeaza intr-un vechi spațiu…

- Un prim cadru al producatorului de ciment Lafarge, suspectat ca a finantat in mod indirect organizatii jihadiste, inclusiv Statul Islamic (SI), cu scopul de a ramane in Siria in pofida razboiului, a fost inculpat vineri, a declarat avocatul sau pentru AFP. Dupa 48 de ore de retinere, Bruno Pescheux,…

- Accident la Vierșani: doua masini au lovit doi cai, separat, la o distanta de 500 de metri. Articolul INCREDIBIL: DOUA ACCIDENTE, la 500 de metri distanța, la Vierșani. FOTO: Un AUDI și un BMW, implicate! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Mihaela Coposciuc, jurnalist roman stabilit la Paris, a postat pe facebook un mesaj in care vorbește despre traiul la Paris, menționand faptul ca, in ciuda a ceea ce s-ar crede, se traiește mai rau decat in Romania. Totodata, aceasta adreseaza o intrebare protestatarilor: De ce iesiti in strada?! In…

- Cel mai mare drapel romanesc confecționat vreodata in Transilvania, avand o suprafața de 450 metri patrati, va fi desfașurat, pe pamant salajean, in 1 Decembrie – Ziua Naționala a Romaniei, in localitatea Salajeni, comuna Bocșa. Grație unei inițiative care aparține unui grup de tineri din satul Salajeni,…

- F.T. Potrivit unui comunicat al Direcției Silvice Prahova, in urma analizei in ceea ce privește aprovizionarea populației cu lemn de foc, s-a constatat ca, intr-adevar, exista o criza a acestuia, aceasta manifestandu-se inca din anul 2016. In acest context, s-a stabilit ca, la nivelul țarii, exista…

- Primaria municipiului Pitesti, prin Administratia Domeniului Public a achizitionat un utilaj-platforma pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor stationate neregulamentar pe strazi. A fost elaborat regulamentul de functionare a Serviciului de ridicare autovehicule si urmeaza ...

- Un studiu realizat de o companie care produce aparate de navigatie arata ca Bucuresti a devenit cel mai aglomerat oras din Europa, iar soferii pierd in trafic, in fiecare an, peste 200 de ore, ceea ce plaseaza Capitala Romaniei in Top 5 la nivel mondial din punct de vedere al ambuteiajelor rutiere. …

- „In urma inventarierii stocurilor de material lemnos detinute in depozitul societatii si a compararii acestora cu stocurile detinute in acte, s-a constatat ca societatea deținea in depozit 78 de metri cubi de material lemnos de esența fag, tei, cireș și gorun, fara documente prin care sa…

- Vremea va fi inchisa și ploioasa la nivelul intregii țari, in acest sfarșit de saptamana, insa temperaturile se vor incadra in normele perioadei, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). "In acest week-end vremea…

- Dubai, capitala mondiala a structurilor arhitectonice extravagante, se pregateste sa inaugureze luna aceasta inca o cladire iesita din comun. Rama din Dubai (The Dubai Frame, sau, asa cum o numesc arabii, Al Berwaz), e constituita din doua turnuri inalte de 150 de metri, unite la partea superioara printr-o…

- Ronaldinho face spectacol pe terenul de fotbal si dupa incheierea carierei. Brazilianul in varsta de 37 de ani a marcat un gol fabulos de la 40 de metri intr-un meci ce a opus echipele vedetelor Americii Latine și Europei și s-a disputat in orasul mexican Queretaro.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 06.50 traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata pe Autostrada Bucuresti ndash; Constanta vizibiliate 50 150 de metri . Intre Fetesti si Cernavoda vizibilitatea scade si sub 50 de metri,…

- Potrivit meteorologilor, pâna la ora 9:30, în zona județelor Olt, Dolj și Mehedinți ceața va determina scaderea vizibilitații local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Izolat, se va semnala și burnița. De asemenea, pâna la ora 10:00, în localitați din județele…

- Constanta se transforma in orasul sensurilor giratorii. Este drept ca unele dintre ele sunt extrem de utile, dar altele nu fac decat sa ne intarzie in drumul nostru spre munca sau spre scoala, spun constantenii. Ei reclama situatiile in care acestea sunt instalate in zonele unde apar investitii private.…