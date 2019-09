Nissan Titan 2020 renunta complet la motorizarea diesel Cummins Acum daca vrei un model Titan full size primesti doar un motor V8 pe benzina de 5.6 litri fara TURBO care ofera o putere maxima de 390 CP.



Motorizarea vine sa inlocuiasca complet motorul diesel Cummins care era pana acum in oferta marcii in SUA, motor care din pacate nu a… Citeste articolul mai departe pe autolatest.ro…

Sursa articol si foto: autolatest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coca-Cola si-a propus ca, pana in 2025, 100% din ambalajele sale sa fie reciclabile si pana in 2030, sa utilizeze cel putin 50% materiale reciclate pentru productia ambalajelor, iar ca pana in 2030, sa ajute la colectarea si reciclarea echivalentului a 100% din ambalajele pe care le pune pe piata,…

- Markus Schafer, directorul departamentului de dezvoltare de la Daimler, a vorbit intr-un interviu pentru presa germana despre planurile de viitor ale grupului pe care il reprezinta. O veste importanta din partea oficialul german este ca Daimler ar putea renunța la dezvoltarea viitoarelor generații de…

- Motorul vedeta de la Grupul VAG care primeste cele mai slabe note la capitolul fiabilitate este cel V6 de 2.5 litri TDI gasit pe aproape toate modelele Audi, VW si Skoda Superb de generatie mai veche. Motorizarea in cauza este prima incercare a lui VW de a contracara motoarele cu 6 cilindri…

- Este vorba de un motor diesel clasic VM Motori de doi litri care ofera o putere maxima de 170 CP si 380 Nm, motor cu distributie cu lant si o supraalimentare cu o singura turbina. Singura transmisie oferita pentru aceasta versiune este cea automata clasica AT9 semnata…

- Acum vedem pentru prima data cum Nissan renunta la motorizarea V8 construit de catre americanii de la Cummins. Este vorba de un diesel de cinci litri si 310 CP care a echipat pana acum cel mai mare pick-ul al companieie Nissan. Ramane in gama doar motorizarea pe benzina mult…

- Eric Abidal (39 de ani), directorul tehnic al celor de la Barcelona, a dat de ințeles ca formația catalana nu mai are nevoie de jucatori ofensivi. Transferul lui Neymar la Barcelona e din ce in ce mai improbabil. Intr-un interviu acordat astazi pentru Le Parisien, Abidal afirma ca odata cu transferul…

- Este vorba de gama Transit Connect vanduta cu succes in Europa exact cu aceasta motorizare cu AdBlue. Purtatorul de cuvant Ford Elizabeth Kraf a spus ca marca nu mai are de gand sa ofere aceasta motorizare in SUA pentru ca “nu sunt clienti”?…

- Proiectul de lege prin care copiii ar fi fost obligați sa iși intrețina parinții și bunicii a fost retras de inițiatori a anunțat luni Televiziunea Romana. Parlamentarii semnatari, majoritatea de la PSD, intenționau sa-i oblige pe copiii majori sa le dea bani parinților, bunicilor și strabunicilor aflați…