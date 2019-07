Este cel mai recent demers al unei companii privind relocarea productiei din China, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale dintre Washington si Beijing, in conditiile in care impunerea tarifelor vamale suplimentare afecteaza pe plan global din ce in ce mai multe companii.



Nintendo, care a externalizat in China aproape toata productia de console de jocuri, intentioneaza sa mute in aceasta vara o parte in Vietnam. Decizia este menita sa diversifice riscurile si nu sa evite impactul potentialelor tarife vamale aplicate produselor importate din China in SUA, a precizat purtatorul…