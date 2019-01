Nicolicea (PSD), despre suspendarea lui Iohannis: Trebuie să calculezi 'Iohannis are nevoie de o relansare, dar in momentul in care ne hotaram la acest lucru - vreau sa spun ca suspendarea nu este o actiune in sine, este o actiune intermediara, care dureaza pana la organizarea referendumului. Deci, mai mult de 30 de zile suspendarea nu poate sa existe. Cand vorbeste toata lumea de suspendare, de fapt ar trebui sa spuna ca trebuie sa organizeze referendum pentru demiterea presedintelui. Prima actiune este aceasta suspendare, o etapa intermediara, care dureaza maximum 30 de zile, pana se face referendumul. Fie ca referendumul este pozitiv si atunci pleaca de la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Iohannis are nevoie de o relansare, dar in momentul in care ne hotaram la acest lucru - vreau sa spun ca suspendarea nu este o actiune in sine, este o actiune intermediara, care dureaza pana la organizarea referendumului. Deci, mai mult de 30 de zile suspendarea nu poate sa existe. Cand vorbeste…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla a decarat, la Romania TV, ca refuzul lui Klaus Iohannis de a respecta deciziile Curtii Constitutionale si de a numi ministrii propusi de premier constituie motive pentru declansarea procedurii de suspendare a presedintelui. "Juridico-constituțional, președintele…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat, joi, ca PSD intentioneaza sa il suspende din functie pe presedintele Iohannis pentru ca acesta refuza in continuare sa accepte propunerile partidului pentru functiile de ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor. ”PSD ia in calcul inclusiv suspendarea.…

- Președintele Klaus Iohannis refuza sa puna in practica cerințele CCR, iar PSD anunța ca vrea sa il suspende! Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Klaus Iohannis i-a transmis, la ședința CSAT, ca nu va da curs numirilor celor doua propuneri de la Dezvoltare și Transporturi, chiar daca CCR a stabilit…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, la Bruxelles, cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, tara care detine in prezent Presedintia rotativa a Consiliului UE, si au discutat despre asigurarea continuitatii de actiune intre cele doua Presedintii succesive ale Consiliului Uniunii Europene.

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Prim-ministrul Viorica Dancila a avut miercuri, la Bruxelles, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, cu participarea membrilor Guvernului Romaniei, context in care a reconfirmat angajamentul…

- Secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a criticat marti programul Chinei pentru dezvoltarea de rachete cu raza de actiune intermediara si i-a cerut sa se ralieze cadrului international pentru control asupra acestor arme, informeaza AFP, informeaza Agerpres."Constatam…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, susține ca s-a cam dus momentul cand putea fi facuta cu sccesc o remaniere guvernamentala. In opinia sa, o astfel de mișcare ar fi cam tarzie ținand cont de faptul ca miniștri ar trebui sa fie pregatiți pentru preluarea de catre Romania a președinția Consiliului…