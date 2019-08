Nicolae Mirea, fostul şef al Poliţiei Caracal: Eu am condus operaţiunea şi am procedat corect. Ne pare rău, dar oricum nu mai puteam face nimic "Abia cand a sunat fata a doua oara a apucat sa ne spuna ca vede un brad, un nuc, niste caini, dar ne-a indus in eroare cu poarta rosie care nu era la drum. Bine, eroarea era totala, brazii erau doi mici, nici nu se vedeau dupa gard. Rezulta clar, fata cand a vorbit cu noi, atunci a fost surprinsa la telefon. De atunci pana am identificat noi locul, la 2 noaptea... Sa nu ne mai suparam ca nu am intrat noi la trei sau... Ne pare rau ca nu am putut face nimic pentru copilul asta, dar acum stim ca oricum nu mai aveam ce sa facem. Nu ni s-a dat adresa corecta nici de catre STS. Daca sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

